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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Хайдук - Риека
Хайдук - Риека: обзор матча 15 декабря 2024
Хайдук
15.12.2024, воскресенье, 19:45
Хорватия. Футбольная лига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Риека
7'
A. Kalik
36'
A. Kalik
47'
Л. Селахи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайдук - Риека
90'
+3
Желтая карточка
N. Galešić
Замена
Р. Пукштас
️️️️
A. Kalik
90'
+1
84'
Замена
D. Ivan Maric
️️️️
М. Зломислич
84'
Замена
С. Радельич
️️️️
Т. Фрук
Замена
Я. Бенрау
️️️️
Ф. Кровинович
82'
66'
Замена
А. Гояк
️️️️
Л. Селахи
Желтая карточка
И. Ракитич
64'
59'
Желтая карточка
Д. Петрович
48'
Желтая карточка
Л. Селахи
47'
ГОЛ! 2:1!
Л. Селахи
Желтая карточка
A. Kalik
44'
44'
Желтая карточка
А. Майсторович
44'
Желтая карточка
М. Деветак
ГОЛ! 2:0!
A. Kalik
36'
ГОЛ! 1:0!
A. Kalik
Пас отдал
М. Ливайя
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайдук
22
Филип Уремович
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
14
Нико Сигур
ОП
10
Филип Кровинович
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
20
Anthony Kalik
ЦП
13
Ivan Lucic
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Риека
23
Мартин Зломислич
ВР
28
Иван Смольчич
ЦЗ
87
Марко Пашалич
ЛВ
21
Деян Петрович
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
4
Нико Янкович
АП
45
Анте Майсторович
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Хайдук
91
Ловре Калинич
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
21
Рокас Пукштас
ЦП
6
M. Capan
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
28
Роко Брайкович
ПВ
26
Josip Elez
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
43
Леон Даяку
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
Риека
12
Domagoj Ivan Maric
ВР
6
Степан Радельич
ЦЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
3
Бруно Года
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
14
Амер Гояк
АП
20
Dominik Dogan
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
3-1-3-1-3
22
Уремович
21
17
Мельняк
14
Сигур
10
Кровинович
11
Ракитич
20
79
Биук
34
10
Ливайя
13
1-4-2-3
23
Зломислич
28
Смольчич
18
Селахи
7
Джуара
10
Фрук
21
Петрович
4
Янкович
87
Пашалич
34
Деветак
15
45
Майсторович
20
21
Пукштас
21
Пукштас
20
10
Кровинович
45
Бенрау
45
Бенрау
10
Кровинович
23
Зломислич
12
12
23
Зломислич
10
Фрук
6
Радельич
6
Радельич
10
Фрук
18
Селахи
14
Гояк
14
Гояк
18
Селахи
Остались в запасе
Хайдук
Риека
28
Роко Брайкович
ПВ
91
Ловре Калинич
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
6
M. Capan
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
43
Леон Даяку
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
21
Bruno Burčul
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
20
Dominik Dogan
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
28
Роко Брайкович
ПВ
91
Ловре Калинич
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
6
M. Capan
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
43
Леон Даяку
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
Остались в запасе
21
Bruno Burčul
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
20
Dominik Dogan
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Хайдук - Риека
2
5
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
2
4
Нарушения
8
9
Офсайды
1
1
Количество передач
486
292
Сейвы
2
1
Точность передач %
81
70
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
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Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Хайдук
4 : 1
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Риека
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Риека
- : -
03.12.2026
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Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
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Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Главный судья:
Матео Эрцег
Стадион:
Полюд
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