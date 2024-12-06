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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Динамо Загреб - Славен Белупо
Динамо Загреб - Славен Белупо: обзор матча 06 декабря 2024
Динамо Загреб
06.12.2024, пятница, 20:00
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Славен Белупо
23'
Л. Качавенда
56'
А. Гргич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Славен Белупо
89'
Замена
M. Aščić
️️️️
L. Lucic
81'
Замена
M. Boras
️️️️
I. Ćubelić
Замена
М. Батурина
️️️️
Н. Мбюкю
75'
Замена
М. Пьяца
️️️️
Л. Стойкович
75'
Замена
Д. Шпикич
️️️️
А. Ходжа
75'
56'
ГОЛ! 1:1!
А. Гргич
Пас отдал
A. Liber
ГОЛ! 1:0!
Л. Качавенда
Пас отдал
А. Ходжа
23'
Замена
М. Бернауэр
️️️️
Р. Торренте
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
10
Лука Стойкович
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
45
Ариян Адеми
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Славен Белупо
25
Ivan Susak
ВР
6
Tomislav Božić
ЦЗ
35
L. Lucic
ЦЗ
8
Antonio Bosec
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
14
Adrian Liber
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
35
Noa Mikić
ЦЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
6
Бранко Павич
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
37
Tomas Baković
ЦП
10
Лео Римац
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
15
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
20
Erik Riđan
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
10
Михаил Каймаков
ЦП
24
Leon Bošnjak
ЦП
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
29
Marko Aščić
ЦФ
4-1-3-2
24
Загорац
18
Мохаррами
28
Теофил-Катерин
16
Торренте
18
Пьерр-Габриэль
45
Адеми
11
Ходжа
80
Качавенда
10
Стойкович
17
Куленович
11
Мбюкю
3-3-4
25
6
35
8
21
23
8
4
8
27
Гргич
14
16
Торренте
6
Бернауэр
6
Бернауэр
16
Торренте
11
Мбюкю
20
Батурина
20
Батурина
11
Мбюкю
11
Ходжа
77
Шпикич
77
Шпикич
11
Ходжа
10
Стойкович
7
Пьяца
7
Пьяца
10
Стойкович
8
23
23
8
35
29
29
35
Остались в запасе
Динамо Загреб
Славен Белупо
33
Иван Невистич
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
35
Noa Mikić
ЦЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
6
Бранко Павич
ЦП
37
Tomas Baković
ЦП
10
Лео Римац
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
32
Ivan Čović
ВР
15
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
20
Erik Riđan
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
10
Михаил Каймаков
ЦП
24
Leon Bošnjak
ЦП
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Остались в запасе
33
Иван Невистич
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
35
Noa Mikić
ЦЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
6
Бранко Павич
ЦП
37
Tomas Baković
ЦП
10
Лео Римац
ЦФ
Остались в запасе
32
Ivan Čović
ВР
15
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
20
Erik Riđan
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
10
Михаил Каймаков
ЦП
24
Leon Bošnjak
ЦП
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Динамо Загреб - Славен Белупо
Всего ударов по воротам
26
12
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
11
2
Нарушения
12
7
Офсайды
0
1
Количество передач
489
341
Сейвы
2
9
Точность передач %
81
72
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
18
7
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Матео Эрцег
Стадион:
Максимир
Посещаемость:
7510 из 38923 зрителей (19%)
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