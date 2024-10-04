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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Истра 1961 - Осиек
Истра 1961 - Осиек: обзор матча 04 октября 2024
Истра 1961
04.10.2024, пятница, 19:00
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Осиек
12'
L. Jelenić (АГ)
22'
L. Jelenić (АГ)
88'
M. Soldo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истра 1961 - Осиек
88'
ГОЛ! 2:1!
M. Soldo
Пас отдал
E. Hasić
Замена
A. Maurić
️️️️
Б. Лекуэйри
65'
Желтая карточка
Б. Лекуэйри
62'
Желтая карточка
Д. Марешич
58'
46'
Замена
К. Адеми
️️️️
A. Jakupovic
34'
Желтая карточка
П. Пушич
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
L. Jelenić
22'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
L. Jelenić
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истра 1961
21
Lovro Majkić
ВР
97
Адван Кадушич
ЦЗ
4
Юрий Йову
ЦЗ
25
Морис Валинчич
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
7
Матей Вук
ЛВ
21
Матео Лисица
ПВ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
27
Беятт Лекуэйри
ЦФ
16
Вилле Коски
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
14
Marko Soldo
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
9
A. Jakupovic
ЦФ
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
1
Marijan Ćorić
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
4
Andres Ferro
ЦЗ
41
Marin Žgomba
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
9
Elias Filet
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
Осиек
26
Никола Чавлина
ВР
32
Tin Sajko
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
11
Наил Омерович
ЦЗ
21
Pedro Lima
ЦП
11
Ricuenio Kewal
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Ivan Barić
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
3-2-2-3
21
25
Валинчич
15
Марешич
2
Хайстер
4
Йову
97
Кадушич
7
Вук
21
Лисица
16
Коски
27
Лекуэйри
70
4-5-1
31
Маленица
33
13
Туйя
26
21
Юришич
70
Пушич
26
Дантас
39
98
14
9
27
Лекуэйри
8
8
27
Лекуэйри
9
9
Адеми
9
Адеми
9
Остались в запасе
Истра 1961
Осиек
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
1
Marijan Ćorić
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
4
Andres Ferro
ЦЗ
41
Marin Žgomba
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
9
Elias Filet
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
26
Никола Чавлина
ВР
32
Tin Sajko
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
11
Наил Омерович
ЦЗ
21
Pedro Lima
ЦП
11
Ricuenio Kewal
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Ivan Barić
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
1
Marijan Ćorić
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
4
Andres Ferro
ЦЗ
41
Marin Žgomba
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
9
Elias Filet
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
Остались в запасе
26
Никола Чавлина
ВР
32
Tin Sajko
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
11
Наил Омерович
ЦЗ
21
Pedro Lima
ЦП
11
Ricuenio Kewal
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Ivan Barić
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Истра 1961 - Осиек
2
1
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
9
Нарушения
11
14
Офсайды
4
1
Количество передач
271
429
Сейвы
1
1
Точность передач %
70
81
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Рудеш
- : -
05.12.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Динамо Загреб
- : -
06.12.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Информация о матче
Главный судья:
Матео Эрцег
Стадион:
Stadion Aldo Drosina, Pula
Новости команд
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Истра 1961
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