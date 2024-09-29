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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Риека - Хайдук
Риека - Хайдук: обзор матча 29 сентября 2024
Риека
29.09.2024, воскресенье, 21:00
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Хайдук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риека - Хайдук
Замена
Л. Селахи
️️️️
Т. Фрук
88'
77'
Замена
Р. Пукштас
️️️️
A. Kalik
Замена
С. Перица
️️️️
К. Андрич
75'
62'
Замена
Л. Даяку
️️️️
С. Биук
53'
Желтая карточка
Ф. Уремович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
28
Иван Смольчич
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
87
Марко Пашалич
ЛВ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
21
Деян Петрович
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
4
Нико Янкович
АП
23
Мартин Зломислич
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Хайдук
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
20
Anthony Kalik
ЦП
13
Ivan Lucic
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Риека
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
27
Šimun Butić
ЦП
3
Бруно Года
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
14
Амер Гояк
АП
12
Josip Posavec
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Хайдук
91
Ловре Калинич
ВР
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
14
Нико Сигур
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
21
Рокас Пукштас
ЦП
6
M. Capan
ЦП
35
Luka Jurak
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
22
Mate Antunović
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
43
Леон Даяку
ЦФ
2-2-3-4
28
Смольчич
6
Радельич
21
Петрович
10
Фрук
20
Рукавина
4
Янкович
87
Пашалич
23
Зломислич
17
Андрич
34
Деветак
15
4-3-1-3
22
Уремович
21
32
Хргович
17
Мельняк
11
Ракитич
10
Кровинович
20
79
Биук
10
Ливайя
34
13
10
Фрук
18
Селахи
18
Селахи
10
Фрук
17
Андрич
18
Перица
18
Перица
17
Андрич
20
21
Пукштас
21
Пукштас
20
79
Биук
43
Даяку
43
Даяку
79
Биук
Остались в запасе
Риека
Хайдук
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
27
Šimun Butić
ЦП
3
Бруно Года
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
14
Амер Гояк
АП
12
Josip Posavec
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
91
Ловре Калинич
ВР
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
14
Нико Сигур
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
6
M. Capan
ЦП
35
Luka Jurak
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
22
Mate Antunović
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
27
Šimun Butić
ЦП
3
Бруно Года
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
14
Амер Гояк
АП
12
Josip Posavec
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
Остались в запасе
91
Ловре Калинич
ВР
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
14
Нико Сигур
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
6
M. Capan
ЦП
35
Luka Jurak
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
22
Mate Antunović
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Риека - Хайдук
1
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
9
Нарушения
12
16
Офсайды
2
3
Количество передач
358
409
Сейвы
0
3
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Хайдук
- : -
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Информация о матче
Главный судья:
Ante Culina, Croatia
Стадион:
Ружевица
Посещаемость:
7505 из 8279 зрителей (90%)
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