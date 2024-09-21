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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Славен Белупо - Динамо Загреб
Славен Белупо - Динамо Загреб: обзор матча 21 сентября 2024
Славен Белупо
21.09.2024, суббота, 18:30
Хорватия. Футбольная лига, 7 тур
4 : 1
Завершен
Динамо Загреб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славен Белупо
25
Ivan Susak
ВР
8
Antonio Bosec
ЦЗ
6
Tomislav Božić
ЦЗ
35
L. Lucic
ЦЗ
22
Michael Agbekpornu
ЦП
21
L. Crepulja
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
27
Йосип Мишич
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Славен Белупо
1
Matija Jesenović
ВР
32
Ivan Čović
ВР
27
Luka Ćurković
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
88
Ivan Borna Jelić Balta
ЦЗ
8
Adriano Jagušić
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
45
Karlo Butić
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
80
Лукас Качавенда
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
17
Сандро Куленович
ЦФ
3-3-4
25
8
6
35
22
21
10
Каймаков
90
Несторовски
7
27
Гргич
4
4-2-1-3
33
Невистич
18
Пьерр-Габриэль
6
Бернауэр
3
Ммае
26
Огивара
27
Мишич
20
Батурина
10
Стойкович
7
Пьяца
70
Кордоба
9
Петкович
Остались в запасе
Славен Белупо
Динамо Загреб
1
Matija Jesenović
ВР
32
Ivan Čović
ВР
27
Luka Ćurković
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
88
Ivan Borna Jelić Balta
ЦЗ
8
Adriano Jagušić
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
45
Karlo Butić
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
24
Даниэль Загорац
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
80
Лукас Качавенда
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
1
Matija Jesenović
ВР
32
Ivan Čović
ВР
27
Luka Ćurković
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
88
Ivan Borna Jelić Balta
ЦЗ
8
Adriano Jagušić
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
45
Karlo Butić
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
80
Лукас Качавенда
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Славен Белупо - Динамо Загреб
Всего ударов по воротам
16
17
Удары в створ
11
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
10
Нарушения
10
11
Офсайды
3
2
Количество передач
312
448
Сейвы
5
7
Точность передач %
75
85
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
- : -
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Коларич
Стадион:
Gradski stadion Ivan Kušek Apaš, Koprivnica
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