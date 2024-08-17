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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Химнасия - Ривер Плейт
Химнасия - Ривер Плейт: обзор матча 17 августа 2024
Химнасия
17.08.2024, суббота, 23:30
Аргентина. Примера, 11 тур
1 : 1
Завершен
Ривер Плейт
83'
Р. Кастильо
55'
И. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химнасия - Ривер Плейт
ГОЛ! 1:1!
Р. Кастильо
Пас отдал
N. Colazo
83'
Замена
S. Primante
️️️️
N. Garayalde
80'
74'
Желтая карточка
С. Боселли
73'
Замена
A. Ruberto
️️️️
А. Барейро
Желтая карточка
M. Fernández
70'
Замена
M. Miranda
️️️️
Л. Кастро
68'
67'
Замена
К. Эчеверри
️️️️
И. Фернандес
Замена
M. Abaldo
️️️️
D. Zalazar
65'
55'
ГОЛ! 0:1!
И. Фернандес
Пас отдал
Ф. Мастантуоно
46'
Замена
Р. Вильягра
️️️️
R. Aliendro
46'
Замена
М. Меса
️️️️
М. Ланзини
46'
Замена
Ф. Мастантуоно
️️️️
П. Солари
23'
Желтая карточка
F. Peña Biafore
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химнасия
29
Marcos Ledesma
ВР
14
Leonardo Morales
(К)
ЦЗ
3
Yonatan Cabral
ЦЗ
19
Nicolás Colazo
ЦЗ
25
Martín Fernández
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
5
Nicolás Garayalde
ЦП
25
Бенха Домингес
ЦП
15
Juan Pintado
ЦФ
40
David Zalazar
ЦФ
19
Родриго Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Ривер Плейт
23
Херемьяс Ледесма
ВР
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
20
Милтон Каско
ЦЗ
5
Felipe Peña Biafore
ЦЗ
29
Rodrigo Aliendro
ЦП
6
Игнасио Фернандес
(К)
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Пабло Солари
ПВ
28
Адам Барейро
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Химнасия
23
Nelson Insfrán
ВР
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
35
Juan Cruz Cortazzo
ЦЗ
5
Agustín Sanchez
ЦП
10
Matías Miranda
ЦП
19
Matias Abaldo
ЦП
80
Lautaro Chávez
ЦП
11
Jeremias Merlo
ЦП
16
Matías Ramírez
ЦФ
22
Juan Cruz Esquivel
ЦФ
31
Santino Primante
ЦФ
Ривер Плейт
34
Франко Армани
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
22
Daniel Zabala
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
19
Santiago Simón
ЦП
5
Николас Фонсека
ЦП
30
Франко Мастантуоно
ЦП
8
Максимильяно Меса
АП
30
Клаудио Эчеверри
АП
25
Ian Subiabre
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
32
Agustín Ruberto
ЦФ
3-4-3
29
14
3
19
25
5
25
Домингес
19
Кастро
19
Кастильо
40
15
3-2-2-2-1
23
Ледесма
26
Мори
20
Каско
5
15
Боселли
14
29
6
Фернандес
7
Солари
22
Ланзини
28
Барейро
19
Кастро
10
10
19
Кастро
40
19
19
40
5
31
31
5
29
5
Вильягра
5
Вильягра
29
7
Солари
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
7
Солари
22
Ланзини
8
Меса
8
Меса
22
Ланзини
6
Фернандес
30
Эчеверри
30
Эчеверри
6
Фернандес
28
Барейро
32
32
28
Барейро
Остались в запасе
Химнасия
Ривер Плейт
23
Nelson Insfrán
ВР
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
35
Juan Cruz Cortazzo
ЦЗ
5
Agustín Sanchez
ЦП
80
Lautaro Chávez
ЦП
11
Jeremias Merlo
ЦП
16
Matías Ramírez
ЦФ
22
Juan Cruz Esquivel
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
34
Франко Армани
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
22
Daniel Zabala
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
19
Santiago Simón
ЦП
5
Николас Фонсека
ЦП
25
Ian Subiabre
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
23
Nelson Insfrán
ВР
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
35
Juan Cruz Cortazzo
ЦЗ
5
Agustín Sanchez
ЦП
80
Lautaro Chávez
ЦП
11
Jeremias Merlo
ЦП
16
Matías Ramírez
ЦФ
22
Juan Cruz Esquivel
ЦФ
Остались в запасе
34
Франко Армани
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
22
Daniel Zabala
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
19
Santiago Simón
ЦП
5
Николас Фонсека
ЦП
25
Ian Subiabre
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Химнасия - Ривер Плейт
1
2
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
15
Офсайды
3
1
Количество передач
342
467
Сейвы
0
6
Точность передач %
65
75
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.17
0.47
Матчи команд
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
1 : 2
31.10.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
- : -
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Hernan Mastrangelo, Argentina
Стадион:
Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata
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