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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Вольфсберг
Аустрия - Вольфсберг: обзор матча 11 мая 2024
Аустрия
11.05.2024, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 9 тур
0 : 4
Завершен
Вольфсберг
36'
С. Тижани
55'
Т. Балло (П)
76'
С. Пизингер
90+2'
А. Боакье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Вольфсберг
90'
+5
Желтая карточка
S. Kennedy
Желтая карточка
Л. Гальвао
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
А. Боакье
Пас отдал
Д. Баумгартнер
80'
Замена
S. Karamoko
️️️️
Т. Балло
Замена
Х. Генуш
️️️️
Ф. Кретциг
80'
76'
ГОЛ! 0:3!
С. Пизингер
Пас отдал
Э. Омич
69'
Замена
А. Боакье
️️️️
M. Scharfetter
Желтая карточка
М. Фишер
67'
Замена
М. Хускович
️️️️
Ф. Аслани
62'
Замена
Р. Вучич
️️️️
Т. Плавотич
62'
55'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Т. Балло
36'
ГОЛ! 0:1!
С. Тижани
28'
Желтая карточка
Т. Балло
Желтая карточка
Д. Фиц
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
3
Лукас Гальвао
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
36
Доминик Фиц
АП
30
Манфред Фишер
(К)
АП
11
Фисник Аслани
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Вольфсберг
22
Доминик Баумгартнер
(К)
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
18
Эрвин Омич
ОП
14
Самсон Тижани
ОП
8
Симон Пизингер
ЦП
19
Сандро Алтунашвили
ЦП
77
Maximilian Scharfetter
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
4
Scott Kennedy
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
19
Марвин Поцман
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Вольфсберг
21
Давид Скубль
ВР
15
Cheick Mamadou Diabate
ЦЗ
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
14
Паскаль Мюллер
ЦП
20
Августин Боакье
АП
49
Sankara Karamoko
ЦФ
15
Michael Morgenstern
ЦФ
3-3-2-2
1
Фрюхтль
13
Кретциг
4
Плавотич
46
Хандль
37
Вельс
26
Ранфтль
3
Гальвао
30
Фишер
36
Фиц
9
Грубер
11
Аслани
2-2-4-1-2
97
Ясич
22
Баумгартнер
18
Омич
14
Тижани
19
Алтунашвили
77
18
Ферачниг
8
Пизингер
8
Балло
1
4
13
Кретциг
21
Генуш
21
Генуш
13
Кретциг
11
Аслани
29
Хускович
29
Хускович
11
Аслани
4
Плавотич
7
Вучич
7
Вучич
4
Плавотич
77
20
Боакье
20
Боакье
77
8
Балло
49
49
8
Балло
Остались в запасе
Аустрия
Вольфсберг
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
21
Давид Скубль
ВР
15
Cheick Mamadou Diabate
ЦЗ
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
14
Паскаль Мюллер
ЦП
15
Michael Morgenstern
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Остались в запасе
21
Давид Скубль
ВР
15
Cheick Mamadou Diabate
ЦЗ
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
14
Паскаль Мюллер
ЦП
15
Michael Morgenstern
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Аустрия - Вольфсберг
3
2
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
5
Нарушения
12
19
Офсайды
3
4
Количество передач
434
228
Сейвы
0
7
Точность передач %
72
52
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
11
3
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Штурм
- : -
06.12.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
4 : 1
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсберг
- : -
06.12.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
4 : 1
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Информация о матче
Главный судья:
Вальтер Альтманн
Стадион:
Generali Arena, Vienna
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