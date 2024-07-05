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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Хэнань - Шанхай Порт
Хэнань - Шанхай Порт: обзор матча 05 июля 2024
Хэнань
05.07.2024, пятница, 14:35
Китай. Суперлига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Шанхай Порт
44'
O. (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэнань - Шанхай Порт
90'
+3
Желтая карточка
G.
90'
+2
Замена
A. Li
️️️️
М. Варгас
Замена
F. Boyuan
️️️️
D. Denic
89'
Замена
Y. Zhong
️️️️
N. Ziyi
75'
Замена
Y. Yang
️️️️
F. Acheampong
75'
73'
Замена
F. Jing
️️️️
В. Лей
61'
Замена
Ч. Линьпен
️️️️
S. Li
Замена
N. Covic
️️️️
Z. Huang
60'
44'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
O.
12'
Желтая карточка
S. Li
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэнань
6
Songyi Li
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
27
Niu Ziyi
ЦЗ
27
Yixin Liu
ЦЗ
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
22
Huang Ruifeng
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
8
Dorde Denic
ЦП
30
Frank Acheampong
ЦФ
19
Zichang Huang
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
4
Shenchao Wang
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Матиас Варгас
ЛВ
32
Shuai Li
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
8
Синь Сю
ЦП
8
Oscar
(К)
ЦП
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Хэнань
26
Jiamin Xu
ВР
23
Zhao Ke
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
4
Хаофенг Сю
ПЗ
14
Du Zhixuan
ЦП
7
Yihao Zhong
ЦП
25
Yilin Yang
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
20
Nemanja Covic
ЦФ
10
Feng Boyuan
ЦФ
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
23
Huan Fu
ЦЗ
11
Ang Li
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
44
Feng Jing
ЦП
45
Liu Xiaolong
ЦФ
11
Lu Wenjun
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
14
Shenglong Li
ЦФ
3-2-3-2
27
27
4
2
Майдана
6
22
10
Назарио
8
19
30
3-4-2-1
1
Янь
3
Браунинг
13
4
18
Читтадини
8
Сю
8
32
7
Лей
8
Варгас
9
27
7
7
27
30
25
25
30
19
20
20
19
8
10
10
8
7
Лей
44
44
7
Лей
8
Варгас
11
11
8
Варгас
32
5
Линьпен
5
Линьпен
32
Остались в запасе
Хэнань
Шанхай Порт
26
Jiamin Xu
ВР
23
Zhao Ke
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
4
Хаофенг Сю
ПЗ
14
Du Zhixuan
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
Главный тренер
Ки-Иль Нам
45
Liu Xiaolong
ЦФ
11
Lu Wenjun
ЦФ
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
23
Huan Fu
ЦЗ
33
Liu Zhurun
ЦФ
14
Shenglong Li
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Остались в запасе
26
Jiamin Xu
ВР
23
Zhao Ke
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
4
Хаофенг Сю
ПЗ
14
Du Zhixuan
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
Остались в запасе
45
Liu Xiaolong
ЦФ
11
Lu Wenjun
ЦФ
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
23
Huan Fu
ЦЗ
33
Liu Zhurun
ЦФ
14
Shenglong Li
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Главный тренер
Кевин Мускат
Статистика матча Хэнань - Шанхай Порт
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
17
14
Офсайды
7
1
Количество передач
246
251
Сейвы
4
1
Точность передач %
39
42
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Хэнань
Китай. Суперлига, 30 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 0
08.11.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 28 тур
Хэнань
0 : 1
16.10.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 27 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 2
09.10.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 18 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
12.09.2026
Хэнань
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
3 : 1
24.11.2026
Бурирам Юнайтед
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Порт
6 : 1
08.11.2026
Ляонин Тиерен
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Порт
2 : 3
27.10.2026
Конг Ан Ханой
Китай. Суперлига, 29 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 3
24.10.2026
Шанхай Порт
Информация о матче
Стадион:
Ханьхай
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12 мая
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3
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7
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