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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шанхай Порт - Чжэцзян Профешионал
Шанхай Порт - Чжэцзян Профешионал: обзор матча 29 июня 2024
Шанхай Порт
29.06.2024, суббота, 14:35
Китай. Суперлига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Чжэцзян Профешионал
19'
В. Лей
67'
В. Лей
82'
В. Лей
28'
L.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Порт - Чжэцзян Профешионал
Вторая желтая
М. Хусса
90'
+7
Замена
S. Li
️️️️
В. Лей
87'
Замена
L. Wenjun
️️️️
М. Варгас
87'
ГОЛ! 3:1!
В. Лей
Пас отдал
М. Варгас
82'
78'
Замена
N. Hang Leung
️️️️
L. Haofan
Замена
F. Jing
️️️️
G.
76'
70'
Замена
J. Yao
️️️️
Ж. Куасси
ГОЛ! 2:1!
В. Лей
Пас отдал
G.
67'
62'
Желтая карточка
D. Wang
Замена
X. Chen
️️️️
H. Fu
61'
46'
Замена
D. Wang
️️️️
Y. Dong
46'
Замена
G. Sun
️️️️
Y. Xin
Желтая карточка
М. Хусса
30'
28'
ГОЛ! 1:1!
L.
Пас отдал
Y. Xin
ГОЛ! 1:0!
В. Лей
Пас отдал
М. Варгас
19'
14'
Замена
C. Jin
️️️️
A. N'Doumbou
6'
Желтая карточка
Л. Поссиньоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
23
Huan Fu
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
4
Shenchao Wang
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
18
Лео Читтадини
ЦП
8
Oscar
(К)
ЦП
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Чжэцзян Профешионал
33
Bo Zhao
ВР
19
Yu Dong
ЦЗ
28
Yue Xin
ЦЗ
5
Liu Haofan
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
18
Tixiang Li
ЦП
8
Alexander N'Doumbou
ЦП
11
Франко Андрияшевич
(К)
ЦП
45
Leonardo
ЦП
31
D. Owusu-Sekyere
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
44
Feng Jing
ЦП
8
Синь Сю
ЦП
11
Lu Wenjun
ЦФ
45
Liu Xiaolong
ЦФ
14
Shenglong Li
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
Чжэцзян Профешионал
1
Chunyu Dong
ВР
17
Dongsheng Wang
ЦЗ
26
Guowen Sun
ЦЗ
2
Nok Hang Leung
ЦЗ
14
Sun Zheng'ao
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
29
Jiaqi Zhang
ЦП
31
Bin Gu
ЦП
22
Cheng Jin
ЦП
6
Junsheng Yao
ЦП
9
Di Gao
ЦФ
11
Wang Yudong
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Янь
23
13
4
3
Браунинг
5
Хусса
18
Читтадини
8
7
Лей
8
Варгас
9
4-4-1-1
33
28
5
36
Поссиньоло
19
8
11
Андрияшевич
45
18
17
Куасси
31
9
44
44
9
8
Варгас
11
11
8
Варгас
23
31
31
23
7
Лей
14
14
7
Лей
19
17
17
19
28
26
26
28
5
2
2
5
8
22
22
8
17
Куасси
6
6
17
Куасси
Остались в запасе
Шанхай Порт
Чжэцзян Профешионал
45
Liu Xiaolong
ЦФ
12
Wei Chen
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
8
Синь Сю
ЦП
33
Liu Zhurun
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
1
Chunyu Dong
ВР
14
Sun Zheng'ao
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
29
Jiaqi Zhang
ЦП
31
Bin Gu
ЦП
9
Di Gao
ЦФ
11
Wang Yudong
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Остались в запасе
45
Liu Xiaolong
ЦФ
12
Wei Chen
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
8
Синь Сю
ЦП
33
Liu Zhurun
ЦФ
Остались в запасе
1
Chunyu Dong
ВР
14
Sun Zheng'ao
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
29
Jiaqi Zhang
ЦП
31
Bin Gu
ЦП
9
Di Gao
ЦФ
11
Wang Yudong
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Главный тренер
Жорди Виньялс
Статистика матча Шанхай Порт - Чжэцзян Профешионал
1
1
2
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
13
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
13
12
Офсайды
6
4
Количество передач
403
391
Сейвы
4
10
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
16
9
Удары из-за пределов штрафной
1
7
Матчи команд
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
3 : 1
24.11.2026
Бурирам Юнайтед
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Порт
6 : 1
08.11.2026
Ляонин Тиерен
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Порт
2 : 3
27.10.2026
Конг Ан Ханой
Китай. Суперлига, 29 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 3
24.10.2026
Шанхай Порт
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 30 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 0
08.11.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 29 тур
Ляонин Тиерен
2 : 4
24.10.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 28 тур
Шаньдун Тайшань
5 : 0
17.10.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 27 тур
Чжэцзян Профешионал
2 : 4
09.10.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 22 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
18.09.2026
Ухань Три Таунс
Информация о матче
Главный судья:
Xing Guan, China
Стадион:
Шанхай Стэдиум
Новости команд
Все
Шанхай Порт
Чжэцзян Профешионал
«Шэньхуа» Слуцкого проиграл в дерби и опустился на 12-е место
25 июля
5
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл третий матч подряд
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29 мая
1
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20 мая
3
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11 апреля
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25 июля
5
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