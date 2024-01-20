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Расписание матчей
Кубок Африки
Алжир - Буркина-Фасо
Алжир - Буркина-Фасо: обзор матча 20 января 2024
Алжир
20.01.2024, суббота, 17:00
Кубок африканских наций, группа D, 2 тур
2 : 2
Завершен
Буркина-Фасо
51'
Б. Бунеджах
90+5'
Б. Бунеджах
45+3'
М. Конате
71'
Б. Траоре (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алжир - Буркина-Фасо
90'
+8
Желтая карточка
Б. Туре
Желтая карточка
Б. Бунеджах
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
Б. Бунеджах
Пас отдал
А. Унас
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
Н. Джига
84'
Замена
С. Бадоло
️️️️
А. Тапсоба
84'
Замена
Н. Джига
️️️️
А. Нагало
84'
Замена
Д. Салу
️️️️
Г. Сангаре
Замена
И. Слимани
️️️️
Н. Бенталеб
81'
Замена
Ф. Шаиби
️️️️
Ю. Белаили
74'
Замена
А. Унас
️️️️
Р. Марез
74'
71'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Траоре
64'
Замена
Б. Траоре
️️️️
М. Конате
62'
Желтая карточка
М. Конате
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
53'
ГОЛ! 1:1!
Б. Бунеджах
51'
Замена
М. Амура
️️️️
С. Фегули
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
М. Конате
Пас отдал
А. Тапсоба
39'
Замена
И. Уедраого
️️️️
А. Гира
23'
Желтая карточка
Г. Сангаре
17'
Желтая карточка
А. Нагало
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алжир
1
Антони Мандре
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
10
Юсеф Белаили
ЛВ
10
Софиан Фегули
ОП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
7
Рияд Марез
(К)
ПВ
9
Багдад Бунеджах
ЦФ
Главный тренер
Джамел Белмади
Буркина-Фасо
16
Эрве Коффи
ВР
14
Иссуфу Дайо
(К)
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
25
Стив Яго
ЦЗ
4
Адамо Нагало
ЦЗ
17
Исса Каборе
ПЗ
20
Густаво Сангаре
ОП
24
Адама Гира
ЦП
22
Блати Туре
ЦП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Юбер Велю
Алжир
23
Раис М'Боли
ВР
25
Яссер Ларуки
ЛЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
4
Ахмед Туба
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ПАЗ
14
Хишам Будауи
ЦП
8
Уссем Ауа
ЦП
10
Фарез Шаиби
ЦП
12
Адам Унас
ПВ
11
Мохамед Амура
ЦФ
13
Ислам Слимани
ЦФ
Буркина-Фасо
16
Хиллель Конате
ВР
23
Килиан Никиема
ВР
5
Нассер Джига
ЦЗ
3
Абдул Гибре
ЛП
11
Мамади Бангре
ЛВ
19
Хассан Банде
ЛВ
18
Исмаила Уедраого
ОП
21
Драман Салу
ОП
8
Седрик Бадоло
АП
17
Стефан Азиз Ки
АП
10
Бертран Траоре
ПВ
2
Джибриль Уаттара
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Мандре
21
Бенсебаини
15
Айт Нури
2
Манди
20
Аталь
10
Фегули
19
Бенталеб
6
Зерруки
10
Белаили
7
Марез
9
Бунеджах
3-3-2-2
16
Коффи
12
Тапсоба
25
Яго
4
Нагало
17
Каборе
20
Сангаре
14
Дайо
24
Гира
22
Туре
13
Конате
15
Тапсоба
10
Белаили
10
Шаиби
10
Шаиби
10
Белаили
7
Марез
12
Унас
12
Унас
7
Марез
10
Фегули
11
Амура
11
Амура
10
Фегули
19
Бенталеб
13
Слимани
13
Слимани
19
Бенталеб
4
Нагало
5
Джига
5
Джига
4
Нагало
24
Гира
18
Уедраого
18
Уедраого
24
Гира
20
Сангаре
21
Салу
21
Салу
20
Сангаре
15
Тапсоба
8
Бадоло
8
Бадоло
15
Тапсоба
13
Конате
10
Траоре
10
Траоре
13
Конате
Остались в запасе
Алжир
Буркина-Фасо
23
Раис М'Боли
ВР
25
Яссер Ларуки
ЛЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
4
Ахмед Туба
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ПАЗ
14
Хишам Будауи
ЦП
8
Уссем Ауа
ЦП
Главный тренер
Джамел Белмади
16
Хиллель Конате
ВР
23
Килиан Никиема
ВР
3
Абдул Гибре
ЛП
17
Стефан Азиз Ки
АП
11
Мамади Бангре
ЛВ
19
Хассан Банде
ЛВ
2
Джибриль Уаттара
ЦФ
Главный тренер
Юбер Велю
Остались в запасе
23
Раис М'Боли
ВР
25
Яссер Ларуки
ЛЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
4
Ахмед Туба
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ПАЗ
14
Хишам Будауи
ЦП
8
Уссем Ауа
ЦП
Остались в запасе
16
Хиллель Конате
ВР
23
Килиан Никиема
ВР
3
Абдул Гибре
ЛП
17
Стефан Азиз Ки
АП
11
Мамади Бангре
ЛВ
19
Хассан Банде
ЛВ
2
Джибриль Уаттара
ЦФ
Главный тренер
Джамел Белмади
Главный тренер
Юбер Велю
Статистика матча Алжир - Буркина-Фасо
2
5
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
1
Нарушения
13
18
Офсайды
1
1
Количество передач
424
234
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Информация о матче
Главный судья:
Абонгиль Том
Стадион:
Стад де ля Пэй
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