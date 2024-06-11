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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Кабо-Верде - Ливия
Кабо-Верде - Ливия: обзор матча 11 июня 2024
Кабо-Верде
11.06.2024, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа D, 4 тур
1 : 0
Завершен
Ливия
10'
Д. Борхес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кабо-Верде - Ливия
Желтая карточка
Х. Варела
89'
89'
Желтая карточка
F. Al Badri
Замена
F. Andrade
️️️️
Р. Мендес
82'
Замена
D. Mendes
️️️️
П. Андраде
82'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
Х. Монтейру
76'
Замена
Х. Варела
️️️️
Бебе
65'
46'
Замена
O. Al Khoja
️️️️
O. Al Shreimy
25'
Желтая карточка
O. Al Shreimy
ГОЛ! 1:0!
Д. Борхес
Пас отдал
К. Ленини
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кабо-Верде
1
Жозимар Диас Возинья
ВР
22
Стивен Морейра
ЦЗ
3
Дини Борхес
ЦЗ
5
Логан Кошта
ЦЗ
21
Бебе
ЛВ
7
Жован Кабрал
ЛВ
6
Кевин Ленини
ОП
10
Хамиру Монтейру
ЦП
8
Жоау Паулу
ЦП
20
Райан Мендес
ЦФ
6
Патрик Андраде
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Ливия
12
Mourad Al Wuhayshi
ВР
15
Abdulaziz Al Suwaee
ЦЗ
18
Faisal Al Badri
ЦП
20
Osama Al Shreimy
ЦП
11
Abdulmoneim Akasha
ЦП
17
Fadel Salama
ЦП
9
Ahmed Krawaa
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Кабо-Верде
23
Бруну Варела
ВР
12
Tiago Gomes
ВР
24
Вагнер Пина
ЦЗ
25
Jójó
ЦЗ
11
Гарри Родригеш
ЛВ
26
Хелио Варела
ЛВ
15
Ларос Дуарте
ОП
18
Diogo Mendes
ЦП
14
Дерой Дуарте
ЦП
17
Fabrício Andrade
ЦФ
Ливия
1
Asil Al Mugassebi
ВР
21
Sanad Elkouri
ЦЗ
8
Noureddine Al Gleib
ЦП
21
Omar Al Khoja
ЦП
21
Husain Taqtaq
ЦП
23
Tareq Ebshara
ЦП
16
Abdulmuyasser Bousheiba
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Возинья
22
Морейра
3
Борхес
5
Кошта
6
Ленини
10
Монтейру
8
Паулу
7
Кабрал
21
Бебе
6
Андраде
20
Мендес
1-4-1
12
15
20
11
17
18
9
10
Монтейру
15
Дуарте
15
Дуарте
10
Монтейру
6
Андраде
18
18
6
Андраде
21
Бебе
26
Варела
26
Варела
21
Бебе
20
Мендес
17
17
20
Мендес
20
21
21
20
Остались в запасе
Кабо-Верде
Ливия
23
Бруну Варела
ВР
12
Tiago Gomes
ВР
24
Вагнер Пина
ЦЗ
25
Jójó
ЦЗ
14
Дерой Дуарте
ЦП
11
Гарри Родригеш
ЛВ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
1
Asil Al Mugassebi
ВР
21
Sanad Elkouri
ЦЗ
8
Noureddine Al Gleib
ЦП
21
Husain Taqtaq
ЦП
23
Tareq Ebshara
ЦП
16
Abdulmuyasser Bousheiba
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Остались в запасе
23
Бруну Варела
ВР
12
Tiago Gomes
ВР
24
Вагнер Пина
ЦЗ
25
Jójó
ЦЗ
14
Дерой Дуарте
ЦП
11
Гарри Родригеш
ЛВ
Остались в запасе
1
Asil Al Mugassebi
ВР
21
Sanad Elkouri
ЦЗ
8
Noureddine Al Gleib
ЦП
21
Husain Taqtaq
ЦП
23
Tareq Ebshara
ЦП
16
Abdulmuyasser Bousheiba
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Главный тренер
Хавьер Клементе
Статистика матча Кабо-Верде - Ливия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
2 : 2
31.03.2026
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Ливия
0 : 0
27.03.2026
Нигер
Кубок арабских наций, Финал
Палестина
1 : 0
25.11.2025
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Ливия
1 : 0
15.11.2025
Мавритания
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Маврикий
0 : 0
13.10.2025
Ливия
Информация о матче
Стадион:
Estádio Nacional de Cabo Verde, Praia
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