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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Мали - Гана
Мали - Гана: обзор матча 06 июня 2024
Мали
06.06.2024, четверг, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа I, 3 тур
1 : 2
Завершен
Гана
45+1'
К. Думбия
58'
Э. Нуама
90+4'
Ж. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мали - Гана
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Ж. Айю
Пас отдал
И. Фатаву
88'
Замена
И. Фатаву
️️️️
М. Кудус
88'
Замена
Сулемана
️️️️
С. Абдул Самед
85'
Желтая карточка
Э. Овусу
79'
Замена
А. Мумин
️️️️
А. Сейду
79'
Замена
Ж. Айю
️️️️
А. Семеньо
72'
Замена
Э. Овусу
️️️️
Э. Нуама
Замена
Д. Нене
️️️️
Л. Кулибали
65'
58'
ГОЛ! 1:1!
Э. Нуама
Пас отдал
С. Абдул Самед
Замена
Д. Самассеку
️️️️
А. Айдара
56'
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
Л. Синайоко
56'
Замена
К. Куяте
️️️️
М. Саньян
56'
ГОЛ! 1:0!
К. Думбия
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мали
22
Мамаду Самасса
ВР
15
Дауда Гиндо
ЛЗ
13
Модибо Саньян
ЦЗ
6
Сику Ниакате
ЦЗ
17
Фалайе Сако
ПЗ
12
Мохамед Камара
ОП
4
Амаду Айдара
ЦП
11
Лассана Кулибали
ЦП
10
Камори Думбия
АП
14
Адама Траоре
ЦФ
17
Лассине Синайоко
ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
Гана
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
23
Александер Джику
ЦЗ
6
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
3
Тарик Лэмпти
ПЗ
24
Эрнест Нуама
ЛВ
21
Салис Абдул Самед
ОП
5
Томас Парти
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Антуан Семеньо
ЦФ
Мали
16
Джиджи Диарра
ВР
21
Салим Диаките
ЦЗ
5
Кики Куяте
ЦЗ
10
Мусса Думбия
ЛВ
19
Мамади Дьямбу
ОП
8
Диадай Самассеку
ОП
15
Мамаду Фофана
ОП
23
Алиу Дьен
ЦП
9
Эль Билал Туре
ЦФ
6
Юссуфу Ниакате
ЦФ
7
Доржель Нене
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
8
Мусса Силла
ЦФ
Гана
12
Джо Воллакотт
ВР
21
Эбенезер Аннан
ЦЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
18
Жером Опоку
ЦЗ
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
13
Сулемана
ОП
15
Элиша Овусу
ОП
7
Иссахаку Фатаву
АП
11
Осман Букари
ПВ
9
Жордан Айю
ЦФ
17
Ибрахим Осман
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Самасса
15
Гиндо
13
Саньян
6
Ниакате
17
Сако
12
Камара
4
Айдара
11
Кулибали
10
Думбия
17
Синайоко
14
Траоре
3-3-1-2-1
1
Зиги
2
Сейду
23
Джику
6
Салису
3
Лэмпти
21
Самед
14
Менса
5
Парти
20
Кудус
24
Нуама
11
Семеньо
13
Саньян
5
Куяте
5
Куяте
13
Саньян
4
Айдара
8
Самассеку
8
Самассеку
4
Айдара
17
Синайоко
9
Туре
9
Туре
17
Синайоко
11
Кулибали
7
Нене
7
Нене
11
Кулибали
Траоре
20
Койта
20
Койта
Траоре
2
Сейду
6
Мумин
6
Мумин
2
Сейду
21
Самед
13
Сулемана
13
Сулемана
21
Самед
24
Нуама
15
Овусу
15
Овусу
24
Нуама
20
Кудус
7
Фатаву
7
Фатаву
20
Кудус
11
Семеньо
9
Айю
9
Айю
11
Семеньо
Остались в запасе
Мали
Гана
16
Джиджи Диарра
ВР
21
Салим Диаките
ЦЗ
19
Мамади Дьямбу
ОП
15
Мамаду Фофана
ОП
23
Алиу Дьен
ЦП
10
Мусса Думбия
ЛВ
6
Юссуфу Ниакате
ЦФ
8
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
12
Джо Воллакотт
ВР
21
Эбенезер Аннан
ЦЗ
18
Жером Опоку
ЦЗ
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
11
Осман Букари
ПВ
17
Ибрахим Осман
ЦФ
Остались в запасе
16
Джиджи Диарра
ВР
21
Салим Диаките
ЦЗ
19
Мамади Дьямбу
ОП
15
Мамаду Фофана
ОП
23
Алиу Дьен
ЦП
10
Мусса Думбия
ЛВ
6
Юссуфу Ниакате
ЦФ
8
Мусса Силла
ЦФ
Остались в запасе
12
Джо Воллакотт
ВР
21
Эбенезер Аннан
ЦЗ
18
Жером Опоку
ЦЗ
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
11
Осман Букари
ПВ
17
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
Статистика матча Мали - Гана
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Информация о матче
Стадион:
Stade du 26 Mars, Bamako
Посещаемость:
50200
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