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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Химки - Краснодар
Химки - Краснодар: обзор матча 12 марта 2024
Химки
12.03.2024, вторник, 18:00
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
2 : 0
Завершен
Краснодар
25'
Х. Хосонов (П)
57'
О. Исаенко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Краснодар
Желтая карточка
Д. Степанов
88'
78'
Замена
Л. Оласа
️️️️
С. Волков
78'
Замена
О. Олусегун
️️️️
Кайо
Замена
С. Абдуллахи
️️️️
Р. Юзепчук
76'
Желтая карточка
И. Берковский
65'
61'
Замена
А. Черников
️️️️
К. Кастаньо
59'
Замена
Н. Кривцов
️️️️
М. Баньяц
ГОЛ! 2:0!
О. Исаенко
Пас отдал
И. Берковский
57'
Замена
А. Руденко
️️️️
Т. Касимов
56'
46'
Замена
В. Са
️️️️
Ж. Батчи
Замена
И. Берковский
️️️️
А. Корян
46'
Замена
С. Варатынов
️️️️
Х. Хосонов
46'
25'
Желтая карточка
К. Боржес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Хосонов
25'
Желтая карточка
Х. Хосонов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
77
Аршак Корян
ЦФ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
31
Кайо
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
20
Кади Боржес
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Химки
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
17
Самину Абдуллахи
ОП
17
Илья Берковский
АП
97
Бутта Магомедов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
84
Алексей Ларин
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
3-2-2-1-1
96
Обухов
32
Терехов
5
Степанов
20
Волков
44
Исаенко
2
Голубович
80
Хосонов
52
Нетфуллин
31
Касимов
77
Корян
4-1-1-3-1
1
Агкацев
82
Волков
31
Кайо
4
Арутюнян
15
Эктов
15
Кастаньо
7
Баньяц
11
Батчи
8
Сперцян
20
Боржес
9
Кордоба
80
Хосонов
2
Варатынов
2
Варатынов
80
Хосонов
77
Юзепчук
17
Абдуллахи
17
Абдуллахи
77
Юзепчук
77
Корян
17
Берковский
17
Берковский
77
Корян
31
Касимов
19
Руденко
19
Руденко
31
Касимов
82
Волков
15
Оласа
15
Оласа
82
Волков
15
Кастаньо
53
Черников
53
Черников
15
Кастаньо
7
Баньяц
88
Кривцов
88
Кривцов
7
Баньяц
11
Батчи
27
Са
27
Са
11
Батчи
31
Кайо
6
Олусегун
6
Олусегун
31
Кайо
Остались в запасе
Химки
Краснодар
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
97
Бутта Магомедов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
84
Алексей Ларин
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Главный тренер
Владимир Ивич
Остались в запасе
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
97
Бутта Магомедов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
84
Алексей Ларин
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Главный тренер
Владимир Ивич
Статистика матча Химки - Краснодар
3
1
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
5
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
11
Нарушения
13
6
Офсайды
1
4
Сейвы
8
3
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
4
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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