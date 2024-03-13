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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Родина - Урал
Родина - Урал: обзор матча 13 марта 2024
Родина
13.03.2024, среда, 18:00
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Урал
7'
А. Юшин
75'
А. Каштанов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - Урал
ГОЛ!
Т. Аюпов
2:4
ГОЛ!
И. Тимошенко
2:3
ГОЛ!
Д. Мишкич
1:3
Пенальти не реализован!
Д. Куликов
ГОЛ!
И. Ишков
1:2
ГОЛ!
О. Дмитриев
1:1
ГОЛ!
Э. Бикфалви
0:1
89'
Замена
Т. Аюпов
️️️️
А. Ионов
89'
Замена
Кики
️️️️
И. Дмитриев
84'
Желтая карточка
Итало
Замена
И. Тимошенко
️️️️
А. Калмыков
82'
75'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Каштанов
Замена
Д. Куликов
️️️️
Марсиньо
70'
Желтая карточка
А. Клещенко
69'
Замена
Д. Куликов
️️️️
А. Мещанинов
59'
Замена
И. Камышев
️️️️
А. Юшин
59'
57'
Замена
В. Бочеров
️️️️
Ф. Сунгатулин
54'
Желтая карточка
Ф. Сунгатулин
46'
Замена
И. Дмитриев
️️️️
В. Малькевич
Замена
Ориньо
️️️️
С. Бакаев
46'
Желтая карточка
С. Бакаев
28'
ГОЛ! 1:0!
А. Юшин
Пас отдал
А. Калмыков
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
1
Ринат Шакеров
ВР
2
Марсиньо
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
34
Олег Дмитриев
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
7
Александр Юшин
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
97
Илья Ишков
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Родина
16
Александр Корякин
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
95
Даниил Чернышев
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Урал
77
Денис Щербицкий
ВР
1
Илья Помазун
ВР
24
Кики
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
8
Тимур Аюпов
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
4-1-3-2
1
Шакеров
2
Марсиньо
19
Тананеев
26
Мещанинов
15
Кочиев
6
Фищенко
17
Бакаев
34
Дмитриев
7
Юшин
90
Калмыков
90
Турищев
3-3-1-2-1
71
Мамин
2
Бегич
25
Эмерсон
16
Итало
22
Бевеев
6
Сунгатулин
44
Малькевич
33
Мишкич
11
Ионов
97
Ишков
79
Каштанов
17
Бакаев
99
Ориньо
99
Ориньо
17
Бакаев
7
Юшин
11
Камышев
11
Камышев
7
Юшин
26
Мещанинов
25
Куликов
25
Куликов
26
Мещанинов
90
Калмыков
99
Тимошенко
99
Тимошенко
90
Калмыков
Дмитриев
24
Кики
24
Кики
Дмитриев
11
Ионов
8
Аюпов
8
Аюпов
11
Ионов
6
Сунгатулин
15
Бочеров
15
Бочеров
6
Сунгатулин
44
Малькевич
27
Дмитриев
27
Дмитриев
44
Малькевич
Остались в запасе
Родина
Урал
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
88
Артем Сокол
ЦЗ
16
Александр Корякин
ВР
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
55
Митя Крижан
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
95
Даниил Чернышев
ЦЗ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Главный тренер
Франк Артига
77
Денис Щербицкий
ВР
1
Илья Помазун
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
88
Артем Сокол
ЦЗ
16
Александр Корякин
ВР
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
55
Митя Крижан
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
95
Даниил Чернышев
ЦЗ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Остались в запасе
77
Денис Щербицкий
ВР
1
Илья Помазун
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
Главный тренер
Франк Артига
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Родина - Урал
2
2
Всего ударов по воротам
3
16
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Нарушения
13
12
Офсайды
1
8
Сейвы
5
1
Удары мимо ворот
1
5
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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