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Уругвай - Венесуэла

09.06.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур Уругвай - Венесуэла
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2023/2024)
8 тур
10 сентября, вторник 00:00 Венесуэла Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
16 тур
2 февраля, среда 02:00 Уругвай 4:1 Венесуэла
8 тур
9 июня, среда 01:30 Венесуэла 0:0 Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
17 тур
6 октября, пятница 00:01 Венесуэла 0:0 Уругвай
9 тур
7 октября, пятница 02:00 Уругвай 3:0 Венесуэла
Кубок Америки 2016, группа C
Групповой этап, 2 тур
10 июня, пятница 02:30 Уругвай 0:1 Венесуэла
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
14 тур
12 июня, среда 04:00 Венесуэла 0:1 Уругвай
5 тур
2 июня, суббота 22:00 Уругвай 1:1 Венесуэла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Эквадор 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Чили 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Боливия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Парагвай 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Уругвай 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Перу 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Бразилия 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Колумбия 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Венесуэла 0 0 0 0 0:0 0 0
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