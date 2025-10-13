13.10.2025, понедельник, 15:45
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Составы команд
Узбекистан
Узбекистан
3-2-3-1-1
12
Нематов
2
Хамралиев
5
Ашурматов
15
Эшмуродов
13
Насруллаев
3
Алижонов
6
Мозговой
7
Шукуров
10
Ганиев
20
Эркинов
14
Шомуродов
3-3-1-2-1
12
Исраэль
7
Амаро
24
Буэно
3
Маричаль
24
Родригес
15
Мартинес
6
Сараччи
25
Санабрия
17
Саласар
21
Торрес
21
Виньяс
10
Ганиев
17
Буриев
17
Буриев
10
Ганиев
77
Саитов
77
Саитов
13
Насруллаев
19
Тургунбоев
19
Тургунбоев
13
Насруллаев
20
Эркинов
21
Норчаев
21
Норчаев
20
Эркинов
7
Шукуров
10
Жиянов
10
Жиянов
7
Шукуров
14
Шомуродов
21
Сергеев
21
Сергеев
14
Шомуродов
7
Амаро
11
11
7
Амаро
21
Торрес
25
Фонсека
25
Фонсека
21
Торрес
Остались в запасе
Узбекистан
Уругвай
1
Vladimir Nazarov
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
5
Жахонгир Урозов
ЦЗ
23
Алибек Давронов
ЦЗ
11
Остон Урунов
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
Главный тренер
Фабио Каннаваро
23
Cristopher Fiermarín
ВР
19
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
16
Julio Daguer
ЦП
9
Nicolas Azambuja
ЦП
0
Лучано Родригес
ЦФ
22
Facundo Martinez
ЦФ
20
Luciano González
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Vladimir Nazarov
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
5
Жахонгир Урозов
ЦЗ
23
Алибек Давронов
ЦЗ
11
Остон Урунов
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
Остались в запасе
23
Cristopher Fiermarín
ВР
19
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
16
Julio Daguer
ЦП
9
Nicolas Azambuja
ЦП
0
Лучано Родригес
ЦФ
22
Facundo Martinez
ЦФ
20
Luciano González
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Узбекистан - Уругвай
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
7
13
Офсайды
3
3
Количество передач
341
445
Сейвы
2
1
Точность передач %
77
84
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Узбекистан против Уругвая на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 октября в 15:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Узбекистан – Уругвай
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»