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  • Узбекистан – Уругвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2025

Узбекистан – Уругвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2025

13 октября 2025, 14:35
Узбекистан
13.10.2025, понедельник, 15:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Уругвай
82' Р. Жиянов
51' Ф. Торрес 60' Х. Мануэль Санабрия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Узбекистан
12
Абдулвохид Нематов
ВР
13
Шерзод Насруллаев
ЛЗ
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
7
Отабек Шукуров
ЦП
10
Азиз Ганиев
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Уругвай
12
Франко Исраэль
ВР
6
Марсело Сараччи
ЛЗ
24
Сантьяго Буэно
ЦЗ
3
Николас Маричаль
ЦЗ
7
Кевин Амаро
ПЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
21
Факундо Торрес
ЛВ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
25
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
21
Федерико Виньяс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Узбекистан
1
Vladimir Nazarov
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
17
Абдурауф Буриев
ЦЗ
5
Жахонгир Урозов
ЦЗ
23
Алибек Давронов
ЦЗ
77
Дилшод Саитов
ПЗ
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
11
Остон Урунов
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
21
Хусаин Норчаев
ЦФ
10
Русланбек Жиянов
ЦФ
21
Игорь Сергеев
ЦФ
Уругвай
23
Cristopher Fiermarín
ВР
19
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
11
Ignacio Laquintana
ЦП
25
Николас Фонсека
ЦП
16
Julio Daguer
ЦП
9
Nicolas Azambuja
ЦП
0
Лучано Родригес
ЦФ
22
Facundo Martinez
ЦФ
20
Luciano González
ЦФ
3-2-3-1-1
12
Нематов
2
Хамралиев
5
Ашурматов
15
Эшмуродов
13
Насруллаев
3
Алижонов
6
Мозговой
7
Шукуров
10
Ганиев
20
Эркинов
14
Шомуродов
3-3-1-2-1
12
Исраэль
7
Амаро
24
Буэно
3
Маричаль
24
Родригес
15
Мартинес
6
Сараччи
25
Санабрия
17
Саласар
21
Торрес
21
Виньяс
10
Ганиев
17
Буриев
17
Буриев
10
Ганиев
77
Саитов
77
Саитов
13
Насруллаев
19
Тургунбоев
19
Тургунбоев
13
Насруллаев
20
Эркинов
21
Норчаев
21
Норчаев
20
Эркинов
7
Шукуров
10
Жиянов
10
Жиянов
7
Шукуров
14
Шомуродов
21
Сергеев
21
Сергеев
14
Шомуродов
7
Амаро
11
11
7
Амаро
21
Торрес
25
Фонсека
25
Фонсека
21
Торрес
Остались в запасе
Узбекистан
Уругвай
1
Vladimir Nazarov
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
5
Жахонгир Урозов
ЦЗ
23
Алибек Давронов
ЦЗ
11
Остон Урунов
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
Главный тренер
Фабио Каннаваро
23
Cristopher Fiermarín
ВР
19
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
16
Julio Daguer
ЦП
9
Nicolas Azambuja
ЦП
0
Лучано Родригес
ЦФ
22
Facundo Martinez
ЦФ
20
Luciano González
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Vladimir Nazarov
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
5
Жахонгир Урозов
ЦЗ
23
Алибек Давронов
ЦЗ
11
Остон Урунов
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
Остались в запасе
23
Cristopher Fiermarín
ВР
19
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
16
Julio Daguer
ЦП
9
Nicolas Azambuja
ЦП
0
Лучано Родригес
ЦФ
22
Facundo Martinez
ЦФ
20
Luciano González
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Узбекистан - Уругвай
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
7
13
Офсайды
3
3
Количество передач
341
445
Сейвы
2
1
Точность передач %
77
84
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
3
6

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Узбекистан против Уругвая на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 октября в 15:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Узбекистан – Уругвай

Узбекистан – Уругвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Уругвай Узбекистан
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