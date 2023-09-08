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Колумбия - Венесуэла

08.09.2023, Пятница, 02:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 1 тур Колумбия - Венесуэла
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Матч начнется в 02:00 мск
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
18 тур
30 марта, среда 02:30 Венесуэла 0:1 Колумбия
1 тур
10 октября, суббота 02:30 Колумбия 3:0 Венесуэла
Кубок Америки 2021, группа B
2 тур
18 июня, пятница 00:01 Колумбия 0:0 Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные 2019

11 сентября, среда 04:00 Колумбия 0:0 Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные 2018

8 сентября, суббота 03:00 Колумбия 2:1 Венесуэла
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
15 тур
1 сентября, пятница 00:01 Венесуэла 0:0 Колумбия
7 тур
1 сентября, четверг 23:30 Колумбия 2:0 Венесуэла
Кубок Америки 2015, группа C
Групповой этап, 1 тур
14 июня, воскресенье 22:00 Колумбия 0:1 Венесуэла
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
12 тур
27 марта, среда 04:00 Венесуэла 1:0 Колумбия
3 тур
12 ноября, суббота 04:00 Колумбия 1:1 Венесуэла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Эквадор 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Чили 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Боливия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Парагвай 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Уругвай 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Перу 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Бразилия 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Колумбия 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Венесуэла 0 0 0 0 0:0 0 0
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