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Хэкен - Байер

30.11.2023, Четверг, 23:00 мск Лига Европы, 5 тур Хэкен - Байер
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига Европы (2023/2024), группа H
1 тур
21 сентября, четверг 19:45 Байер Хэкен
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