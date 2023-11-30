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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хэкен - Байер
Хэкен - Байер: обзор матча 30 ноября 2023
Хэкен
30.11.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, группа H, 5 тур
0 : 2
Завершен
Байер
14'
В. Бонифаци
74'
П. Шик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэкен - Байер
88'
Замена
А. Аурир
️️️️
Г. Пуэрта
Замена
A. Youssef
️️️️
С. Хрстич
80'
80'
Замена
О. Коссуну
️️️️
Д. Та
80'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
А. Гложек
74'
ГОЛ! 0:2!
П. Шик
Пас отдал
Й. Станишич
Замена
М. Ламин Сонко
️️️️
Э. Чилуфья
68'
Замена
P. Dahbo
️️️️
A. Romeo
68'
64'
Замена
П. Шик
️️️️
Н. Телла
46'
Замена
Н. Мбамба
️️️️
В. Бонифаци
25'
Желтая карточка
В. Бонифаци
14'
ГОЛ! 0:1!
В. Бонифаци
Пас отдал
Й. Станишич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэкен
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
8
Amane Romeo
ЦП
11
Самуэль Густафсон
(К)
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Байер
32
Матей Коварж
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Джонатан Та
(К)
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
15
Густаво Пуэрта
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
10
Адам Гложек
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Хэкен
30
Sebastian Banozic
ВР
15
Simon Sandberg
ЦЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
4
Абдулайе Файе
ЦЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
15
Kadir Hodžić
ЦП
16
Pontus Dahbo
ЦП
39
Isak Brusberg
ЦП
9
A. Youssef
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
22
Tobias Sana
ЦФ
35
Johan Brattberg
ЦФ
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
47
Айман Аурир
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
3-3-3-2
3
Ховланд
4
Усу
14
Тотланд
8
11
Густафсон
10
Ригор
14
Лаюни
21
Абдулразак
14
Чилуфья
26
19
Хрстич
4-2-1-3
32
Коварж
4
Та
12
Тапсоба
44
Станишич
5
Хинкапе
8
Андрих
15
Пуэрта
23
Телла
22
Бонифаци
21
Адли
10
Гложек
8
16
16
8
14
Чилуфья
11
Сонко
11
Сонко
14
Чилуфья
19
Хрстич
9
9
19
Хрстич
4
Та
31
Коссуну
31
Коссуну
4
Та
22
Бонифаци
72
Мбамба
72
Мбамба
22
Бонифаци
15
Пуэрта
47
Аурир
47
Аурир
15
Пуэрта
10
Гложек
7
Хофманн
7
Хофманн
10
Гложек
23
Телла
14
Шик
14
Шик
23
Телла
Остались в запасе
Хэкен
Байер
30
Sebastian Banozic
ВР
15
Simon Sandberg
ЦЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
4
Абдулайе Файе
ЦЗ
15
Kadir Hodžić
ЦП
39
Isak Brusberg
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
22
Tobias Sana
ЦФ
35
Johan Brattberg
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
30
Sebastian Banozic
ВР
15
Simon Sandberg
ЦЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
4
Абдулайе Файе
ЦЗ
15
Kadir Hodžić
ЦП
39
Isak Brusberg
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
22
Tobias Sana
ЦФ
35
Johan Brattberg
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Хэкен - Байер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Юлиан Вайнбергер
(Вена)
Стадион:
Bravida Arena, Gothenburg
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