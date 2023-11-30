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Рейнджерс - Арис

30.11.2023, Четверг, 23:00 мск Лига Европы, 5 тур Рейнджерс - Арис
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига Европы (2023/2024)
2 тур
5 октября, четверг 19:45 Арис Рейнджерс
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