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Бенфика - Интер

29.11.2023, Среда, 23:00 мск Лига чемпионов, 5 тур Бенфика - Интер
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига чемпионов (2023/2024), группа D
2 тур
3 октября, вторник 22:00 Интер Бенфика
Лига чемпионов (2022/2023)
1/4 финала
ответный матч		 19 апреля, среда 22:00 Интер 3:3 Бенфика
Лига чемпионов (2022/2023)
1/4 финала
первый матч		 11 апреля, вторник 22:00 Бенфика 0:2 Интер
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