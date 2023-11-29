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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Интер
Бенфика - Интер: обзор матча 29 ноября 2023
Бенфика
29.11.2023, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа D, 5 тур
3 : 3
Завершен
Интер
5'
Ж. Мариу
13'
Ж. Мариу
34'
Ж. Мариу
51'
М. Арнаутович
58'
Д. Фраттези
72'
А. Санчес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Интер
Замена
Т. Гувейя
️️️️
Рафа
90'
+9
Замена
Шикинью
️️️️
Ж. Мариу
90'
+9
Замена
Т. Араужо
️️️️
А. Ди Мария
89'
Красная карточка
А. Силва
84'
79'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
А. Санчес
Замена
П. Муса
️️️️
К. Тенгстедт
79'
Замена
О. Кекчю
️️️️
Флорентину
79'
Желтая карточка
Морато
78'
77'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
С. де Врей
76'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Желтая карточка
Ж. Мариу
72'
72'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
А. Санчес
67'
Замена
Н. Барелла
️️️️
Д. Классен
67'
Замена
М. Тюрам
️️️️
М. Арнаутович
67'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
М. Дармиан
58'
ГОЛ! 3:2!
Д. Фраттези
Пас отдал
Ф. Ачерби
51'
ГОЛ! 3:1!
М. Арнаутович
Пас отдал
Я. Биссек
ГОЛ! 3:0!
Ж. Мариу
Пас отдал
К. Тенгстедт
34'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Мариу
13'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Мариу
Пас отдал
К. Тенгстедт
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К)
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Интер
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
(К)
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
16
Лео Кокубо
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
10
Оркун Кекчю
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
5
Александар Станкович
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
41
Иссиака Камате
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Трубин
14
Силва
30
Отаменди
5
Морато
14
Эушнес
12
Флорентину
23
Мариу
87
Невеш
11
Ди Мария
27
Рафа
20
Тенгстедт
3-3-1-1-2
25
Аудеро
28
Биссек
6
де Врей
15
Ачерби
36
Дармиан
8
Асллани
30
Аугусто
16
Фраттези
18
Классен
4
Санчес
7
Арнаутович
11
Ди Мария
44
Араужо
44
Араужо
11
Ди Мария
12
Флорентину
10
Кекчю
10
Кекчю
12
Флорентину
23
Мариу
22
Шикинью
22
Шикинью
23
Мариу
27
Рафа
7
Гувейя
7
Гувейя
27
Рафа
20
Тенгстедт
9
Муса
9
Муса
20
Тенгстедт
6
де Врей
32
Димарко
32
Димарко
6
де Врей
18
Классен
23
Барелла
23
Барелла
18
Классен
36
Дармиан
7
Куадрадо
7
Куадрадо
36
Дармиан
4
Санчес
10
Мартинес
10
Мартинес
4
Санчес
7
Арнаутович
9
Тюрам
9
Тюрам
7
Арнаутович
Остались в запасе
Бенфика
Интер
24
Самуэль Соареш
ВР
16
Лео Кокубо
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
5
Александар Станкович
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
41
Иссиака Камате
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
16
Лео Кокубо
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Остались в запасе
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
5
Александар Станкович
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
41
Иссиака Камате
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Бенфика - Интер
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Андрис Трейманис
(Кулдига)
Стадион:
Эштадиу да Луж
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