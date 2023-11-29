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Реал - Наполи

29.11.2023, Среда, 23:00 мск Лига чемпионов, 5 тур Реал - Наполи
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига чемпионов (2023/2024), группа C
2 тур
3 октября, вторник 22:00 Наполи Реал
Лига чемпионов (2016/2017)
1/8 финала
ответный матч		 7 марта, вторник 22:45 Наполи 1:3 Реал
Лига чемпионов (2016/2017)
1/8 финала
первый матч		 15 февраля, среда 22:45 Реал 3:1 Наполи
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