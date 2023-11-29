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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Наполи
Реал - Наполи: обзор матча 29 ноября 2023
Реал
29.11.2023, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа C, 5 тур
4 : 2
Завершен
Наполи
11'
Родриго
22'
Д. Беллингем
84'
Н. Пас
90+4'
Хоселу
9'
Д. Симеоне
47'
Ф. Ангисса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Наполи
ГОЛ! 4:2!
Хоселу
Пас отдал
Д. Беллингем
90'
+4
90'
Желтая карточка
Й. Каюсте
Замена
Л. Васкес
️️️️
Родриго
87'
87'
Замена
А. Дзаноли
️️️️
Жуан
Замена
Начо
️️️️
Ф. Менди
87'
87'
Замена
Д. Распадори
️️️️
С. Лоботка
ГОЛ! 3:2!
Н. Пас
Пас отдал
А. Рюдигер
84'
78'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
М. Политано
65'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
П. Зелински
Замена
Н. Пас
️️️️
Б. Диас
65'
Замена
Хоселу
️️️️
Д. Себальос
57'
49'
Желтая карточка
П. Зелински
47'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Ангисса
46'
Замена
В. Осимхен
️️️️
Д. Симеоне
ГОЛ! 2:1!
Д. Беллингем
Пас отдал
Д. Алаба
22'
ГОЛ! 1:1!
Родриго
Пас отдал
Б. Диас
11'
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Симеоне
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
(К)
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
21
Браим Диас
АП
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Реал
30
Лукас Каньисарес
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
7
Тео Зидан
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
23
Марио Мартин
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
14
Никита Контини
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
4-4-2
13
Лунин
23
Менди
22
Рюдигер
5
Алаба
26
Карвахаль
8
Кроос
5
Беллингем
8
Вальверде
25
Себальос
21
Диас
11
Родриго
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
4
Натан
15
Жуан
13
Ррахмани
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
21
Политано
7
Кварацхелия
18
Симеоне
23
Менди
6
Начо
6
Начо
23
Менди
21
Диас
10
Пас
10
Пас
21
Диас
11
Родриго
17
Васкес
17
Васкес
11
Родриго
25
Себальос
13
Хоселу
13
Хоселу
25
Себальос
15
Жуан
59
Дзаноли
59
Дзаноли
15
Жуан
21
Политано
2
Каюсте
2
Каюсте
21
Политано
20
Зелински
99
Эльмас
99
Эльмас
20
Зелински
18
Симеоне
45
Осимхен
45
Осимхен
18
Симеоне
68
Лоботка
18
Распадори
18
Распадори
68
Лоботка
Остались в запасе
Реал
Наполи
30
Лукас Каньисарес
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
7
Тео Зидан
ЦП
23
Марио Мартин
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
14
Никита Контини
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
30
Лукас Каньисарес
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
7
Тео Зидан
ЦП
23
Марио Мартин
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
14
Никита Контини
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Реал - Наполи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
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