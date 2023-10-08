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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Динамо Бухарест - ЧФР Клуж
Динамо Бухарест - ЧФР Клуж: обзор матча 08 октября 2023
Динамо Бухарест
08.10.2023, воскресенье, 21:30
Румыния. Лига I, 12 тур
1 : 1
Завершен
ЧФР Клуж
10'
H. Abdallah
58'
Д. Бирлигеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Бухарест - ЧФР Клуж
90'
+5
Желтая карточка
M. Cristian Ilie
Замена
R. Grigore
️️️️
D. Iglesias
90'
+4
Желтая карточка
A. Golubović
90'
+2
85'
Желтая карточка
А. Фика
Замена
C. Țîră
️️️️
H. Abdallah
82'
80'
Желтая карточка
Л. Квек
72'
Замена
L. Mihai
️️️️
Ч. Деяк
72'
Замена
А. Фика
️️️️
Ф. Отеле
Замена
I. Roşu
️️️️
C. Ilic
68'
66'
Замена
Х. Бетанкор
️️️️
Д. Бирлигеа
66'
Замена
Л. Юричич
️️️️
Z. Morgan
58'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бирлигеа
Пас отдал
Л. Квек
Желтая карточка
C. Amzăr
51'
ГОЛ! 1:0!
H. Abdallah
Пас отдал
C. Ilic
10'
8'
Замена
M. Cristian Ilie
️️️️
Камора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бухарест
25
Adnan Golubović
ВР
5
Лукас
ЦЗ
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
98
Cristian Costin
ЦП
16
Christian Ilic
ЦП
10
Daniel Iglesias
ЦП
20
Neluț Roşu
ЦП
28
Quentin Bena
ЦП
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
11
Hakim Abdallah
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
ЧФР Клуж
90
Рэзван Сава
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
3
Ziv Morgan
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
73
Карло Мухар
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
19
Василе Могос
ПП
7
Филип Отеле
ЦФ
41
Anton Krešić
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Динамо Бухарест
24
Deniz Giafer
ЦЗ
22
A. Bani
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
8
Iulian Roşu
ЦП
98
Alexandru Irimia
ЦП
11
Ламин Гезали
ПВ
73
Razvan Began
ЦФ
22
Ricardo Grigore
ЦФ
9
Cătălin Țîră
ЦФ
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
8
Robert Filip
ЦП
70
Tudor Lucaci
ЦП
88
Luca Mihai
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
7
Хефте Бетанкор
ЦФ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
7
Лука Юричич
ЦФ
3-5-2
25
5
Лукас
23
31
16
10
20
28
98
11
9
Грегориу
3-1-3-1-2
90
Сава
15
Айети
3
45
Камора
40
Квек
19
Могос
10
Деяк
73
Мухар
11
Бирлигеа
41
7
Отеле
16
8
8
16
10
22
22
10
11
9
9
11
10
Деяк
88
88
10
Деяк
7
Отеле
8
Фика
8
Фика
7
Отеле
11
Бирлигеа
7
Бетанкор
7
Бетанкор
11
Бирлигеа
45
Камора
27
27
45
Камора
3
7
Юричич
7
Юричич
3
Остались в запасе
Динамо Бухарест
ЧФР Клуж
22
A. Bani
ЦП
24
Deniz Giafer
ЦЗ
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
98
Alexandru Irimia
ЦП
11
Ламин Гезали
ПВ
73
Razvan Began
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
89
Отто Хиндрих
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
8
Robert Filip
ЦП
70
Tudor Lucaci
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
22
A. Bani
ЦП
24
Deniz Giafer
ЦЗ
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
98
Alexandru Irimia
ЦП
11
Ламин Гезали
ПВ
73
Razvan Began
ЦФ
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
8
Robert Filip
ЦП
70
Tudor Lucaci
ЦП
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Динамо Бухарест - ЧФР Клуж
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
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Динамо Бухарест
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Университатя
- : -
30.11.2026
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Динамо Бухарест
0 : 1
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2 : 1
06.11.2026
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Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
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