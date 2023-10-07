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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Ботошани - ФКСБ
Ботошани - ФКСБ: обзор матча 07 октября 2023
Ботошани
07.10.2023, суббота, 21:30
Румыния. Лига I, 12 тур
0 : 1
Завершен
ФКСБ
23'
М. Ликсандру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботошани - ФКСБ
90'
+4
Желтая карточка
С. Тарновану
88'
Желтая карточка
О. Попеску
87'
Замена
Д. Микулеску
️️️️
Ф. Коман
Замена
C. Casap
️️️️
Э. Флореску
77'
69'
Желтая карточка
Д. Дава
Замена
I. Carausu
️️️️
D. Gabriel
69'
Желтая карточка
J. Pius
64'
62'
Замена
О. Попеску
️️️️
А. Балутэ
62'
Замена
О. Попеску
️️️️
Д. Джокович
Замена
Г. Мутомбо
️️️️
Р. Бензар
57'
Замена
M. Iličić
️️️️
A. Friday
46'
Желтая карточка
V. Dican
45'
+1
Желтая карточка
A. Şeroni
40'
30'
Желтая карточка
Д. Олару
23'
ГОЛ! 0:1!
М. Ликсандру
Пас отдал
Ф. Коман
Желтая карточка
A. Tiganasu
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботошани
93
Вирджил Пинсон
ЛВ
33
D. Gabriel
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
6
Victor Dican
ЦП
9
Kablan N'Goma
ЦФ
68
Răzvan Ducan
ЦФ
40
Junior Pius
ЦФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
23
Эдуард Флореску
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
8
Михай Ликсандру
ОП
88
Дамьян Джокович
ЦП
28
Дариус Олару
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
96
Andrea Compagno
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
17
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Ботошани
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
11
Andrei Dragu
ЦЗ
3
Габриэль Мутомбо
ЦЗ
5
Răzvan Creț
ЦЗ
23
Carlo Casap
ЦП
7
Джали Муаддиб
ЛФ
60
Miroslav Iličić
ЦФ
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
5
Денис Харуц
ПЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
15
Адриан Шут
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
23
Овидиу Попеску
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
3
I. Pantiru
ЦФ
4-1-5
33
12
6
20
Бензар
93
Пинсон
40
23
Флореску
30
32
68
3-1-3-3
32
Тарновану
2
Пантя
5
Дава
30
Нгезана
8
Ликсандру
88
Джокович
28
Олару
22
Балутэ
17
Коман
11
Ганя
96
20
Бензар
3
Мутомбо
3
Мутомбо
20
Бензар
23
Флореску
23
23
23
Флореску
12
60
60
12
88
Джокович
23
Попеску
23
Попеску
88
Джокович
22
Балутэ
30
Попеску
30
Попеску
22
Балутэ
17
Коман
11
Микулеску
11
Микулеску
17
Коман
Остались в запасе
Ботошани
ФКСБ
7
Джали Муаддиб
ЛФ
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
11
Andrei Dragu
ЦЗ
5
Răzvan Creț
ЦЗ
Главный тренер
Михай Чобану
25
Андрей Влад
ВР
5
Денис Харуц
ПЗ
15
Адриан Шут
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
7
Джали Муаддиб
ЛФ
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
11
Andrei Dragu
ЦЗ
5
Răzvan Creț
ЦЗ
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
5
Денис Харуц
ПЗ
15
Адриан Шут
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Ботошани - ФКСБ
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ботошани
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
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