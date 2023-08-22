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Антверпен - АЕК

22.08.2023, Вторник, 22:00 мск Лига чемпионов Антверпен - АЕК
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Матч начнется в 22:00 мск
П1
2.13
Х
3.45
П2
3.5
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