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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
АЕК - Антверпен
АЕК - Антверпен: обзор матча 30 августа 2023
АЕК
30.08.2023, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Антверпен
90'
С. Араухо
73'
Д. Керк
90+5'
М. Баликвиша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Антверпен
Желтая карточка
П. Манталос
90'
+7
90'
+7
Замена
Я. Ондрейка
️️️️
М. Баликвиша
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
М. Баликвиша
ГОЛ! 1:1!
С. Араухо
Пас отдал
Н. Элиассон
90'
83'
Замена
А. Юсуф
️️️️
В. Янссен
Замена
Р. Писарро
️️️️
Д. Шиманьски
80'
Замена
П. Манталос
️️️️
М. Гачинович
80'
Замена
Й. Йонссон
️️️️
Л. Рота
80'
73'
ГОЛ! 0:1!
Д. Керк
Пас отдал
М. Баликвиша
Замена
С. Араухо
️️️️
С. Цубер
70'
Замена
Н. Элиассон
️️️️
Н. Амрабат
69'
66'
Замена
Д. Керк
️️️️
Ю. Эккеленкамп
65'
Замена
З. ван ден Бош
️️️️
Т. Алдервейрелд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
16
Мандела Кейта
ОП
48
Артур Вермерен
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
АЕК
26
Панайотис Гинис
ВР
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
16
Йенс Йонссон
ОП
20
Петрос Манталос
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
7
Родолфо Писарро
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Антверпен
81
Нильс Девалькенер
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
21
Чидера Эджуке
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
11
Якоб Ондрейка
ПВ
14
Антони Валенсия
ПВ
9
Джордж Иленихена
ЦФ
4-2-2-2
23
Станкович
28
Хаджусафи
21
Вида
2
Мукуди
12
Рота
7
Цубер
4
Шиманьски
25
Пинеда
8
Гачинович
9
Понсе
39
Амрабат
4-2-1-2-1
1
Бутез
23
Алдервейрелд
3
Кулибали
2
Де Лат
23
Винс
16
Кейта
48
Вермерен
32
Эккеленкамп
7
Муджа
7
Баликвиша
14
Янссен
39
Амрабат
17
Элиассон
17
Элиассон
39
Амрабат
12
Рота
16
Йонссон
16
Йонссон
12
Рота
8
Гачинович
20
Манталос
20
Манталос
8
Гачинович
4
Шиманьски
7
Писарро
7
Писарро
4
Шиманьски
7
Цубер
21
Араухо
21
Араухо
7
Цубер
14
Янссен
80
Юсуф
80
Юсуф
14
Янссен
23
Алдервейрелд
4
ван ден Бош
4
ван ден Бош
23
Алдервейрелд
32
Эккеленкамп
9
Керк
9
Керк
32
Эккеленкамп
7
Баликвиша
11
Ондрейка
11
Ондрейка
7
Баликвиша
Остались в запасе
АЕК
Антверпен
26
Панайотис Гинис
ВР
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
Главный тренер
Сократис Офридопулос
81
Нильс Девалькенер
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
21
Чидера Эджуке
ЛВ
14
Антони Валенсия
ПВ
9
Джордж Иленихена
ЦФ
Остались в запасе
26
Панайотис Гинис
ВР
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
Остались в запасе
81
Нильс Девалькенер
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
21
Чидера Эджуке
ЛВ
14
Антони Валенсия
ПВ
9
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Статистика матча АЕК - Антверпен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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