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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Антверпен - АЕК
Антверпен - АЕК: обзор матча 22 августа 2023
Антверпен
22.08.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
АЕК
16'
В. Янссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - АЕК
Замена
А. Муджа
️️️️
В. Янссен
71'
69'
Замена
Н. Элиассон
️️️️
М. Гачинович
68'
Замена
П. Манталос
️️️️
С. Цубер
68'
Замена
С. Араухо
️️️️
Д. Сидибе
Желтая карточка
Р. Де Лат
67'
Замена
С. Винс
️️️️
Я. Ондрейка
56'
Замена
З. ван ден Бош
️️️️
Ю. Эккеленкамп
56'
53'
Желтая карточка
О. Пинеда
Красная карточка
Й. Батай
51'
46'
Замена
Й. Йонссон
️️️️
Д. Шиманьски
36'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Л. Гарсия
25'
Желтая карточка
Д. Шиманьски
ГОЛ! 1:0!
В. Янссен
Пас отдал
А. Вермерен
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
16
Мандела Кейта
ОП
48
Артур Вермерен
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
11
Якоб Ондрейка
ЦФ
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
81
Нильс Девалькенер
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
7
Арбнор Муджа
ПВ
9
Джирано Керк
ПВ
14
Антони Валенсия
ПВ
9
Джордж Иленихена
ЦФ
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
26
Панайотис Гинис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
7
Родолфо Писарро
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Бутез
23
Алдервейрелд
3
Кулибали
2
Де Лат
25
Батай
16
Кейта
48
Вермерен
32
Эккеленкамп
7
Баликвиша
11
Ондрейка
14
Янссен
4-2-2-2
33
Атанасиадис
19
Сидибе
21
Вида
2
Мукуди
28
Хаджусафи
4
Шиманьски
7
Цубер
8
Гачинович
25
Пинеда
99
Гарсия
39
Амрабат
11
Ондрейка
23
Винс
23
Винс
11
Ондрейка
32
Эккеленкамп
4
ван ден Бош
4
ван ден Бош
32
Эккеленкамп
14
Янссен
7
Муджа
7
Муджа
14
Янссен
8
Гачинович
17
Элиассон
17
Элиассон
8
Гачинович
4
Шиманьски
16
Йонссон
16
Йонссон
4
Шиманьски
7
Цубер
20
Манталос
20
Манталос
7
Цубер
99
Гарсия
9
Понсе
9
Понсе
99
Гарсия
19
Сидибе
21
Араухо
21
Араухо
19
Сидибе
Остались в запасе
Антверпен
АЕК
1
Сенне Ламменс
ВР
81
Нильс Девалькенер
ВР
80
Альхассан Юсуф
ОП
10
Кристофер Скотт
АП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
9
Джирано Керк
ПВ
14
Антони Валенсия
ПВ
9
Джордж Иленихена
ЦФ
23
Чикан Станкович
ВР
26
Панайотис Гинис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
7
Родолфо Писарро
АП
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
81
Нильс Девалькенер
ВР
80
Альхассан Юсуф
ОП
10
Кристофер Скотт
АП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
9
Джирано Керк
ПВ
14
Антони Валенсия
ПВ
9
Джордж Иленихена
ЦФ
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
26
Панайотис Гинис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
7
Родолфо Писарро
АП
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Статистика матча Антверпен - АЕК
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
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