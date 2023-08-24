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Гент - АПОЭЛ

24.08.2023, Четверг, 21:00 мск Гент, стадион Геламко Арена Лига конференций, 4 раунд , первый матч Гент - АПОЭЛ
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Матч начнется в 21:00 мск
П1
1.5
Х
4.3
П2
6.4
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