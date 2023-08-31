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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
АПОЭЛ - Гент
АПОЭЛ - Гент: обзор матча 31 августа 2023
АПОЭЛ
31.08.2023, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Гент
90+5'
Д. Руф (АГ)
29'
М. Самуас
79'
Т. Тиссудали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АПОЭЛ - Гент
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. Руф
90'
+5
Желтая карточка
Р. Петрович
90'
+2
81'
Замена
Нуриу
️️️️
Д. Торунарига
79'
ГОЛ! 0:2!
Т. Тиссудали
77'
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
Х. Хонг
72'
Желтая карточка
И. Кандусс
Замена
T.
️️️️
Далсью
69'
62'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
Д. Орбан
62'
Замена
Н. Фадиджа
️️️️
М. Самуас
Замена
Г. Эфрем
️️️️
Маркиньос
56'
Замена
Д. Ндонгала
️️️️
И. Чебаке
46'
Замена
G. Fetfatzidis
️️️️
Л. Вильяфаньес
46'
33'
Желтая карточка
Д. Орбан
Желтая карточка
И. Чебаке
29'
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Самуас
Желтая карточка
Далсью
26'
Замена
К. Сарфо
️️️️
Г. Костадинов
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
6
Жефте
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
70
Георгий Костадинов
ЦП
8
Далсью
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Гент
33
Дави Руф
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
3
Арчи Браун
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
АПОЭЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
7
Tomane
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
18
Питер Геркенс
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
1
Louis Fortin
ЦФ
4-1-3-1-1
27
Белец
16
Сушич
3
Двали
6
Жефте
29
Чебаке
3
Петрович
70
Костадинов
8
Далсью
19
Вильяфаньес
10
Маркиньос
9
Квилитая
4-4-2
33
Руф
4
Ватанабе
33
Торунарига
3
Браун
27
Кандусс
24
Кумс
4
де Сар
20
Хонг
18
Самуас
99
Орбан
99
Кюйперс
19
Вильяфаньес
10
10
19
Вильяфаньес
10
Маркиньос
7
Эфрем
7
Эфрем
10
Маркиньос
70
Костадинов
44
Сарфо
44
Сарфо
70
Костадинов
8
Далсью
7
7
8
Далсью
29
Чебаке
77
Ндонгала
77
Ндонгала
29
Чебаке
33
Торунарига
25
Нуриу
25
Нуриу
33
Торунарига
18
Самуас
27
Фадиджа
27
Фадиджа
18
Самуас
20
Хонг
17
Юлсагер
17
Юлсагер
20
Хонг
99
Орбан
9
Тиссудали
9
Тиссудали
99
Орбан
Остались в запасе
АПОЭЛ
Гент
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
18
Яннис Сациас
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
Главный тренер
Маринос Узунидис
1
Пауль Нарди
ВР
16
Омри Гандельман
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
1
Louis Fortin
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
18
Яннис Сациас
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
16
Омри Гандельман
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
1
Louis Fortin
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча АПОЭЛ - Гент
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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