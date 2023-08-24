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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Гент - АПОЭЛ
Гент - АПОЭЛ: обзор матча 24 августа 2023
Гент
24.08.2023, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
АПОЭЛ
77'
М. Фофана
90+2'
Х. Хонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - АПОЭЛ
ГОЛ! 2:0!
Х. Хонг
90'
+2
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
Д. Орбан
87'
87'
Замена
Г. Эфрем
️️️️
Маркиньос
Замена
Н. Фадиджа
️️️️
М. Самуас
80'
ГОЛ! 1:0!
М. Фофана
77'
72'
Замена
T.
️️️️
Г. Квилитая
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
У. Кюйперс
65'
60'
Замена
Д. Ндонгала
️️️️
G. Fetfatzidis
40'
Желтая карточка
Г. Квилитая
Желтая карточка
Д. Орбан
34'
Желтая карточка
И. Кандусс
29'
19'
Желтая карточка
И. Чебаке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
3
Арчи Браун
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
99
Джифт Орбан
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
8
Далсью
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
16
Омри Гандельман
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
АПОЭЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
6
Жефте
ЦЗ
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
7
Tomane
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
4-4-2
33
Руф
3
Браун
4
Ватанабе
33
Торунарига
27
Кандусс
18
Самуас
4
де Сар
20
Хонг
24
Кумс
99
Кюйперс
99
Орбан
3-1-4-1-1
27
Белец
29
Чебаке
16
Сушич
3
Двали
3
Петрович
10
70
Костадинов
19
Вильяфаньес
8
Далсью
10
Маркиньос
9
Квилитая
18
Самуас
27
Фадиджа
27
Фадиджа
18
Самуас
99
Кюйперс
17
Юлсагер
17
Юлсагер
99
Кюйперс
99
Орбан
9
Тиссудали
9
Тиссудали
99
Орбан
10
Маркиньос
7
Эфрем
7
Эфрем
10
Маркиньос
9
Квилитая
7
7
9
Квилитая
10
77
Ндонгала
77
Ндонгала
10
Остались в запасе
Гент
АПОЭЛ
1
Пауль Нарди
ВР
16
Омри Гандельман
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
25
Андреас Христодулу
ВР
6
Жефте
ЦЗ
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
16
Омри Гандельман
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
6
Жефте
ЦЗ
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча Гент - АПОЭЛ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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