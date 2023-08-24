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Левски - Айнтрахт

24.08.2023, Четверг, 20:00 мск Лига конференций, 4 раунд , первый матч Левски - Айнтрахт
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Матч начнется в 20:00 мск
П1
7
Х
4.4
П2
1.47
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