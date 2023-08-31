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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Айнтрахт - Левски
Айнтрахт - Левски: обзор матча 31 августа 2023
Айнтрахт
31.08.2023, четверг, 21:30
Лига конференций, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Левски
79'
Д. Нганкам
86'
Э. Скири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Левски
ГОЛ! 2:0!
Э. Скири
Пас отдал
Д. Нганкам
86'
Замена
Ф. Макс
️️️️
П. Ааронсон
83'
83'
Замена
J. El Jemili
️️️️
Рикардиньо
ГОЛ! 1:0!
Д. Нганкам
Пас отдал
М. Гетце
79'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
А. Бута
70'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
О. Мармуш
70'
64'
Желтая карточка
K. van der Kaap
59'
Замена
A. Ivanov Mitkov
️️️️
Дарлан
Желтая карточка
А. Бута
38'
34'
Желтая карточка
К. Димитров
Замена
Х. Ларссон
️️️️
К. Якич
31'
27'
Желтая карточка
Цунами
19'
Желтая карточка
Роналдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тута
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
6
Эйе Скири
ОП
27
Марио Гетце
АП
10
Пакстен Ааронсон
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Левски
1
Пламен Андреев
ВР
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
33
Хосе Кордоба
ЦЗ
6
Цунами
ЦЗ
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
37
Дарлан
ОП
2
Джереми Петрис
ЦП
7
Роналдо
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
97
Welton
ЦФ
Айнтрахт
42
Люк Гауэр
ВР
1
Йенс Граль
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
15
Хуго Ларссон
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Левски
13
Николай Михайлов
ВР
99
Ivan Andonov
ВР
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
10
Асен Чандаров
ЦП
77
Kristiyan Yovov
ЦП
97
Hassimi Fadiga
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
88
Марин Петков
ПВ
16
Preslav Bachev
ЦФ
11
Jawad El Jemili
ЦФ
4-2-3-1
1
Трапп
3
Тута
51
Пачо
4
Кох
20
Бута
18
Якич
6
Скири
27
Гетце
10
Ааронсон
29
Эбимбе
22
Мармуш
4-2-1-3
1
Андреев
33
Кордоба
6
Цунами
55
50
Димитров
8
Краев
37
Дарлан
2
Петрис
97
39
Рикардиньо
7
Роналдо
10
Ааронсон
30
Макс
30
Макс
10
Ааронсон
18
Якич
15
Ларссон
15
Ларссон
18
Якич
20
Бута
10
Хеуге
10
Хеуге
20
Бута
22
Мармуш
24
Нганкам
24
Нганкам
22
Мармуш
37
Дарлан
10
10
37
Дарлан
39
Рикардиньо
11
11
39
Рикардиньо
Остались в запасе
Айнтрахт
Левски
42
Люк Гауэр
ВР
1
Йенс Граль
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
13
Николай Михайлов
ВР
99
Ivan Andonov
ВР
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
10
Асен Чандаров
ЦП
77
Kristiyan Yovov
ЦП
97
Hassimi Fadiga
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
88
Марин Петков
ПВ
16
Preslav Bachev
ЦФ
Остались в запасе
42
Люк Гауэр
ВР
1
Йенс Граль
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Остались в запасе
13
Николай Михайлов
ВР
99
Ivan Andonov
ВР
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
10
Асен Чандаров
ЦП
77
Kristiyan Yovov
ЦП
97
Hassimi Fadiga
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
88
Марин Петков
ПВ
16
Preslav Bachev
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Айнтрахт - Левски
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Левски
Болгария. Первая лига, 16 тур
Септември
- : -
29.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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