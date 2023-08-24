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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Левски - Айнтрахт
Левски - Айнтрахт: обзор матча 24 августа 2023
Левски
24.08.2023, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Айнтрахт
6'
Р. Коло Муани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Левски - Айнтрахт
87'
Замена
Х. Смольчич
️️️️
А. Бута
Желтая карточка
Цунами
86'
Желтая карточка
Х. Кордоба
83'
83'
Желтая карточка
Э. Эбимбе
Замена
И. Стефанов
️️️️
Д. Петрис
80'
77'
Замена
К. Якич
️️️️
О. Мармуш
76'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
М. Гетце
Замена
Дарлан
️️️️
A. Ivanov Mitkov
68'
Замена
П. Галчев
️️️️
Рикардиньо
68'
67'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
Р. Коло Муани
67'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
Й. Хеуге
Желтая карточка
А. Краев
58'
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. Коло Муани
Пас отдал
М. Гетце
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левски
1
Пламен Андреев
ВР
6
Цунами
ЦЗ
33
Хосе Кордоба
ЦЗ
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
2
Джереми Петрис
ЦП
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
97
Welton
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
7
Роналдо
ЦФ
11
Jawad El Jemili
ЦФ
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
51
Вильям Пачо
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Левски
13
Николай Михайлов
ВР
99
Ivan Andonov
ВР
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
37
Дарлан
ОП
77
Kristiyan Yovov
ЦП
97
Hassimi Fadiga
ЦП
10
Асен Чандаров
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
88
Марин Петков
ПВ
16
Preslav Bachev
ЦФ
Айнтрахт
42
Люк Гауэр
ВР
1
Йенс Граль
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
10
Пакстен Ааронсон
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
3-1-2-4
1
Андреев
6
Цунами
33
Кордоба
50
Димитров
8
Краев
2
Петрис
10
97
11
7
Роналдо
39
Рикардиньо
4-1-3-2
1
Трапп
20
Бута
4
Кох
3
Тута
51
Пачо
6
Скири
29
Эбимбе
27
Гетце
10
Хеуге
22
Мармуш
9
Муани
39
Рикардиньо
27
Галчев
27
Галчев
39
Рикардиньо
10
37
Дарлан
37
Дарлан
10
2
Петрис
13
Стефанов
13
Стефанов
2
Петрис
20
Бута
6
Смольчич
6
Смольчич
20
Бута
22
Мармуш
18
Якич
18
Якич
22
Мармуш
27
Гетце
35
Линдстрем
35
Линдстрем
27
Гетце
10
Хеуге
7
Кнауфф
7
Кнауфф
10
Хеуге
9
Муани
24
Нганкам
24
Нганкам
9
Муани
Остались в запасе
Левски
Айнтрахт
13
Николай Михайлов
ВР
99
Ivan Andonov
ВР
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
77
Kristiyan Yovov
ЦП
97
Hassimi Fadiga
ЦП
10
Асен Чандаров
ЦП
88
Марин Петков
ПВ
16
Preslav Bachev
ЦФ
42
Люк Гауэр
ВР
1
Йенс Граль
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
13
Николай Михайлов
ВР
99
Ivan Andonov
ВР
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
77
Kristiyan Yovov
ЦП
97
Hassimi Fadiga
ЦП
10
Асен Чандаров
ЦП
88
Марин Петков
ПВ
16
Preslav Bachev
ЦФ
Остались в запасе
42
Люк Гауэр
ВР
1
Йенс Граль
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Левски - Айнтрахт
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Левски
Болгария. Первая лига, 16 тур
Септември
- : -
29.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
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Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
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