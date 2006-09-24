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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сатурн - Томь
Сатурн - Томь: обзор матча 24 сентября 2006
Сатурн
24.09.2006, воскресенье, 00:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
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Волна
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03.10.2026
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21.05.2022
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Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
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