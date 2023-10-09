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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Алания
Химки - Алания: обзор матча 09 октября 2023
Химки
09.10.2023, понедельник, 19:00
Россия. Первая лига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Алания
63'
А. Руденко
71'
Д. Степанов
76'
В. Кротов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Алания
Желтая карточка
С. Терехов
90'
+1
Замена
И. Садыгов
️️️️
Р. Нетфуллин
90'
84'
Замена
А. Бутаев
️️️️
А. Хабалов
Замена
В. Яковлев
️️️️
А. Руденко
81'
Замена
К. Панченко
️️️️
Б. Магомедов
81'
81'
Замена
С. Качмазов
️️️️
А. Засеев
76'
ГОЛ! 2:1!
В. Кротов
75'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
В. Царукян
75'
Замена
И. Машуков
️️️️
А. Чочиев
ГОЛ! 2:0!
Д. Степанов
71'
Желтая карточка
П. Голубович
66'
ГОЛ! 1:0!
А. Руденко
63'
Замена
О. Исаенко
️️️️
А. Кулишев
63'
Желтая карточка
А. Кулишев
47'
44'
Желтая карточка
А. Засеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
80
Валерий Царукян
АП
11
Алан Чочиев
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
Главный тренер
Олег Василенко
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
84
Алексей Ларин
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
3-2-2-3
96
Обухов
32
Терехов
20
Волков
2
Варатынов
5
Степанов
2
Голубович
80
Хосонов
52
Нетфуллин
19
Руденко
97
Магомедов
32
Кулишев
4-1-3-2
25
Солдатенко
77
Губиев
15
Плиев
30
Шавлохов
44
Сухорученко
13
Засеев
11
Чочиев
99
Гиоргобиани
15
Хабалов
80
Царукян
57
Кротов
32
Кулишев
44
Исаенко
44
Исаенко
32
Кулишев
97
Магомедов
8
Панченко
8
Панченко
97
Магомедов
52
Нетфуллин
7
Садыгов
7
Садыгов
52
Нетфуллин
19
Руденко
14
Яковлев
14
Яковлев
19
Руденко
Гурциев
10
Хадарцев
10
Хадарцев
Гурциев
13
Засеев
4
Качмазов
4
Качмазов
13
Засеев
15
Хабалов
19
Бутаев
19
Бутаев
15
Хабалов
80
Царукян
10
Кобесов
10
Кобесов
80
Царукян
11
Чочиев
14
Машуков
14
Машуков
11
Чочиев
Остались в запасе
Химки
Алания
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Лев Скворцов
ПЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
84
Алексей Ларин
ПВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Лев Скворцов
ПЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
84
Алексей Ларин
ПВ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Химки - Алания
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
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3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Черемных
(Пермь)
Помощники судьи:
Михаил Кистанов (Энгельс)
Руслан Шекемов (Нальчик)
Резервный судья:
Юрий Матвеев (Москва)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
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