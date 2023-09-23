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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Ленинградец
Химки - Ленинградец: обзор матча 23 сентября 2023
Химки
23.09.2023, суббота, 17:30
Россия. Первая лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Ленинградец
20'
В. Яковлев
58'
Х. Хосонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Ленинградец
Замена
А. Мохаммад
️️️️
Х. Хосонов
90'
73'
Замена
М. Маркин
️️️️
К. Колесниченко
Желтая карточка
Л. Скворцов
68'
Замена
И. Берковский
️️️️
В. Яковлев
59'
Замена
Л. Скворцов
️️️️
П. Голубович
59'
Замена
И. Садыгов
️️️️
А. Руденко
59'
ГОЛ! 2:0!
Х. Хосонов
58'
Замена
Б. Магомедов
️️️️
К. Панченко
46'
25'
Желтая карточка
Э. Суханов
ГОЛ! 1:0!
В. Яковлев
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Ленинградец
33
Никита Карабашев
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
18
Эдуард Суханов
ОП
6
Руслан Казаков
ЦП
27
Никита Розманов
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
77
Петрос Аветисян
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
17
Илья Берковский
АП
77
Аршак Корян
ПВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Ленинградец
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
98
Валерий Каптилов
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
21
Владислав Шепелев
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
11
Сергей Ильин
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
3-2-2-1-2
96
Обухов
32
Терехов
20
Волков
2
Варатынов
5
Степанов
2
Голубович
52
Нетфуллин
80
Хосонов
19
Руденко
14
Яковлев
8
Панченко
3-3-1-1-2
33
Карабашев
41
Микушин
6
Беляев
56
Яковлев
3
Костин
18
Суханов
29
Хитяев
6
Казаков
9
Колесниченко
77
Бачинский
27
Розманов
2
Голубович
2
Скворцов
2
Скворцов
2
Голубович
80
Хосонов
96
Мохаммад
96
Мохаммад
80
Хосонов
8
Панченко
97
Магомедов
97
Магомедов
8
Панченко
14
Яковлев
17
Берковский
17
Берковский
14
Яковлев
19
Руденко
7
Садыгов
7
Садыгов
19
Руденко
9
Колесниченко
93
Маркин
93
Маркин
9
Колесниченко
Остались в запасе
Химки
Ленинградец
1
Антон Митрюшкин
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
77
Петрос Аветисян
ЦП
31
Тимур Касимов
ЛВ
77
Аршак Корян
ПВ
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
98
Валерий Каптилов
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
21
Владислав Шепелев
ЦП
11
Сергей Ильин
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
77
Петрос Аветисян
ЦП
31
Тимур Касимов
ЛВ
77
Аршак Корян
ПВ
Остались в запасе
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
98
Валерий Каптилов
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
21
Владислав Шепелев
ЦП
11
Сергей Ильин
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Статистика матча Химки - Ленинградец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
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3 : 0
31.10.2026
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