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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Легия - Краковия
Легия - Краковия: обзор матча 17 декабря 2023
Легия
17.12.2023, воскресенье, 19:30
Польша. Экстракласа, 19 тур
2 : 0
Завершен
Краковия
46'
П. Кун
86'
Б. Крамер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Легия - Краковия
Желтая карточка
С. Капуади
90'
+3
Замена
П. Соколовски
️️️️
Ю. Челхака
90'
+2
Желтая карточка
Б. Крамер
88'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Крамер
86'
Желтая карточка
Б. Слиш
82'
78'
Замена
А. Сковгор
️️️️
C. Râpă
Замена
Б. Капустка
️️️️
Жозуэ
73'
Замена
М. Росолек
️️️️
Э. Мучи
72'
68'
Замена
️️️️
P. Makuch
68'
Замена
K. Smiglewski
️️️️
K. Knap
Замена
Ж. Диаш
️️️️
П. Вшолек
63'
Замена
Б. Крамер
️️️️
М. Гуал
63'
60'
Замена
Т. Осима
️️️️
M. Rakoczy
Желтая карточка
Ю. Челхака
56'
ГОЛ! 1:0!
П. Кун
46'
Желтая карточка
Жозуэ
40'
33'
Желтая карточка
К. Глик
31'
Желтая карточка
О. Какабадзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
99
Бартош Слиш
ЦП
16
Юрген Челхака
ЦП
10
Жозуэ
(К)
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
27
Артту Хосконен
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
20
Karol Knap
ЦП
31
Cornel Râpă
(К)
ЦП
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
9
Patryk Makuch
ЦФ
36
Michał Rakoczy
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Легия
30
Доминик Гладун
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
88
Патрик Соколовски
ОП
67
Бартош Капустка
АП
86
Игор Стрзалек
АП
7
Мацей Росолек
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Краковия
30
Adam Wilk
ВР
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
8
Filip Rozga
ЦП
36
Kacper Jodlowski
ЦП
14
Такуто Осима
ЦП
72
Bartlomiej Kolec
ЦП
73
Patryk Zaucha
ЦП
99
Szymon Doba
ЦФ
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
2-1-3-2-2
25
Тобиаш
12
Панков
3
Капуади
8
Августиняк
23
Кун
16
Челхака
99
Слиш
10
Жозуэ
22
Вшолек
28
Гуал
7
Мучи
4-1-2-3
13
15
Глик
25
Какабадзе
5
Гицэ
27
Хосконен
21
Атанасов
20
31
36
9
9
Каллман
16
Челхака
88
Соколовски
88
Соколовски
16
Челхака
10
Жозуэ
67
Капустка
67
Капустка
10
Жозуэ
22
Вшолек
23
Диаш
23
Диаш
22
Вшолек
7
Мучи
7
Росолек
7
Росолек
7
Мучи
28
Гуал
9
Крамер
9
Крамер
28
Гуал
31
27
Сковгор
27
Сковгор
31
36
14
Осима
14
Осима
36
20
21
21
20
Остались в запасе
Легия
Краковия
30
Доминик Гладун
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
86
Игор Стрзалек
АП
Главный тренер
Коста Руньяич
30
Adam Wilk
ВР
8
Filip Rozga
ЦП
36
Kacper Jodlowski
ЦП
72
Bartlomiej Kolec
ЦП
73
Patryk Zaucha
ЦП
99
Szymon Doba
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Остались в запасе
30
Доминик Гладун
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
86
Игор Стрзалек
АП
Остались в запасе
30
Adam Wilk
ВР
8
Filip Rozga
ЦП
36
Kacper Jodlowski
ЦП
72
Bartlomiej Kolec
ЦП
73
Patryk Zaucha
ЦП
99
Szymon Doba
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Артур Платек
Статистика матча Легия - Краковия
5
2
Всего ударов по воротам
3
5
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
4
0
Нарушения
8
5
Офсайды
2
1
Количество передач
240
110
Сейвы
1
1
Точность передач %
82
59
Удары мимо ворот
2
4
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
0
3
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Lukasz Kuzma, Poland
Стадион:
Войска Польского
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