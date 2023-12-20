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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Краковия - Легия
Краковия - Легия: обзор матча 20 декабря 2023
Краковия
20.12.2023, среда, 21:00
Польша. Экстракласа, 2 тур
2 : 0
Завершен
Легия
25'
Б. Каллман
57'
Б. Каллман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краковия - Легия
90'
+3
Желтая карточка
Жозуэ
Желтая карточка
P. Makuch
88'
72'
Замена
М. Баку
️️️️
П. Кун
67'
Замена
И. Стрзалек
️️️️
Э. Мучи
67'
Замена
М. Росолек
️️️️
М. Гуал
59'
Замена
Б. Капустка
️️️️
Ю. Челхака
59'
Замена
Ж. Диаш
️️️️
С. Капуади
ГОЛ! 2:0!
Б. Каллман
Пас отдал
K. Knap
57'
45'
Желтая карточка
Р. Панков
41'
Желтая карточка
М. Гуал
ГОЛ! 1:0!
Б. Каллман
Пас отдал
S. Madejski
25'
Желтая карточка
О. Какабадзе
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
(К)
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
20
Karol Knap
ЦП
14
Такуто Осима
ЦП
9
Patryk Makuch
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
22
Юрген Элитим
ЦП
16
Юрген Челхака
ЦП
10
Жозуэ
(К)
АП
28
Марк Гуал
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Краковия
30
Adam Wilk
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
87
Oliwier Hyla
ЦЗ
31
Cornel Râpă
ЦП
72
Bartlomiej Kolec
ЦП
19
Kamil Ogorzały
ЦП
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
99
Szymon Doba
ЦФ
Легия
30
Доминик Гладун
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
32
Макана Баку
ЛВ
23
Жил Диаш
ЛВ
20
Филип Рейчик
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
86
Игор Стрзалек
АП
7
Мацей Росолек
ЦФ
3-3-2-2
13
5
Гицэ
25
Какабадзе
27
Сковгор
27
Хосконен
21
Атанасов
15
Глик
20
14
Осима
9
Каллман
9
3-1-3-1-2
25
Тобиаш
12
Панков
3
Капуади
4
Рибейру
8
Августиняк
22
Элитим
16
Челхака
23
Кун
10
Жозуэ
7
Мучи
28
Гуал
16
Челхака
67
Капустка
67
Капустка
16
Челхака
7
Мучи
86
Стрзалек
86
Стрзалек
7
Мучи
23
Кун
32
Баку
32
Баку
23
Кун
3
Капуади
23
Диаш
23
Диаш
3
Капуади
28
Гуал
7
Росолек
7
Росолек
28
Гуал
Остались в запасе
Краковия
Легия
30
Adam Wilk
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
87
Oliwier Hyla
ЦЗ
31
Cornel Râpă
ЦП
72
Bartlomiej Kolec
ЦП
19
Kamil Ogorzały
ЦП
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
99
Szymon Doba
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
30
Доминик Гладун
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
20
Филип Рейчик
ЦП
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
30
Adam Wilk
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
87
Oliwier Hyla
ЦЗ
31
Cornel Râpă
ЦП
72
Bartlomiej Kolec
ЦП
19
Kamil Ogorzały
ЦП
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
99
Szymon Doba
ЦФ
Остались в запасе
30
Доминик Гладун
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
20
Филип Рейчик
ЦП
Главный тренер
Артур Платек
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Краковия - Легия
2
3
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
19
13
Офсайды
3
3
Количество передач
246
458
Сейвы
1
0
Точность передач %
63
80
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
8
8
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Матчи команд
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Karol Arys, Poland
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
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