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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Александрия
Ворскла - Александрия: обзор матча 02 сентября 2023
Ворскла
02.09.2023, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Александрия
29'
А. Скляр (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - Александрия
Желтая карточка
А. Челядин
90'
+1
Желтая карточка
П. Исенко
86'
71'
Замена
К. Ковалец
️️️️
К. Сигеев
71'
Замена
Д. Скорко
️️️️
J. Hernández
65'
Замена
А. Кулаков
️️️️
A. Andreychuk
65'
Замена
Жеовани
️️️️
А. Шулянский
Желтая карточка
И. Пердута
61'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Скляр
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
29
Андрей Бацула
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
74
Tiago Santana
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
33
José Hernández
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
8
Евгений Смирный
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
17
Andriy Andreychuk
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
58
Mykyta Odentsov
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Александрия
1
Виктор Долгий
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
6
Богдан Белошевский
ОП
50
Денис Шостак
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
10
Родион Плакса
АП
17
Yaroslav Bazaev
ЦФ
5
Жеовани
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
4-2-3-1
77
Исенко
29
Бацула
18
Павлюк
74
9
Корниенко
38
Челядин
7
Степанюк
44
Пердута
6
Скляр
80
Юрченко
14
Кане
3-1-4-1-1
30
Шевченко
18
Логинов
33
5
Савченко
23
Копина
45
Калитвинцев
27
Ващенко
66
Сигеев
8
Смирный
14
Шулянский
17
33
22
Скорко
22
Скорко
33
66
Сигеев
6
Ковалец
6
Ковалец
66
Сигеев
14
Шулянский
5
Жеовани
5
Жеовани
14
Шулянский
17
10
Кулаков
10
Кулаков
17
Остались в запасе
Ворскла
Александрия
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
58
Mykyta Odentsov
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
1
Виктор Долгий
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
6
Богдан Белошевский
ОП
50
Денис Шостак
ЦП
10
Родион Плакса
АП
17
Yaroslav Bazaev
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
58
Mykyta Odentsov
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Остались в запасе
1
Виктор Долгий
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
6
Богдан Белошевский
ОП
50
Денис Шостак
ЦП
10
Родион Плакса
АП
17
Yaroslav Bazaev
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Юрий Гура
Статистика матча Ворскла - Александрия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
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