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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Абердин
Рейнджерс - Абердин: обзор матча 06 февраля 2024
Рейнджерс
06.02.2024, вторник, 23:00
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Абердин
7'
Р. Матондо
72'
Т. Кантвелл
45'
Б. Миовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Абердин
90'
Замена
S. Morris
️️️️
К. Бэррон
Красная карточка
Д. Стерлинг
88'
Замена
М. Диоманде
️️️️
Т. Кантвелл
85'
82'
Желтая карточка
Дюк
76'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Л. Кларксон
76'
Замена
Дюк
️️️️
Д. МакГрат
Замена
Д. Стерлинг
️️️️
Т. Лоуренс
75'
ГОЛ! 2:1!
Т. Кантвелл
72'
Замена
Ф. Силва
️️️️
С. Дессер
57'
Замена
О. Кортес
️️️️
Р. Матондо
56'
45'
ГОЛ! 1:1!
Б. Миовски
Пас отдал
К. Бэррон
ГОЛ! 1:0!
Р. Матондо
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К)
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
45
Росс Маккосленд
ПВ
39
Рабби Матондо
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Абердин
13
Келле Рос
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
4
Грэм Шинни
(К)
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
29
Ричард Йенсен
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Рейнджерс
3
Борна Баришич
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
43
Николас Раскин
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
7
Оскар Кортес
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Абердин
31
Ross Doohan
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
21
Данте Полвара
ОП
88
Киллиан Филлипс
ОП
22
Jack Milne
ЦП
14
Shayden Morris
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
19
Эстер Соклер
ЦФ
4-1-3-2
1
Батлэнд
6
Голдсон
4
Суттар
33
Йилмаз
2
Тавернье
6
Ландстрем
10
Кантвелл
10
Лоуренс
39
Матондо
9
Дессер
45
Маккосленд
4-4-1-1
13
Рос
2
Девлин
3
Гартенманн
4
Шинни
3
МакКензи
18
Бэррон
17
Хайес
7
Кларксон
29
Йенсен
17
МакГрат
28
Миовски
10
Лоуренс
21
Стерлинг
21
Стерлинг
10
Лоуренс
10
Кантвелл
10
Диоманде
10
Диоманде
10
Кантвелл
39
Матондо
7
Кортес
7
Кортес
39
Матондо
9
Дессер
21
Силва
21
Силва
9
Дессер
7
Кларксон
88
Филлипс
88
Филлипс
7
Кларксон
18
Бэррон
14
14
18
Бэррон
17
МакГрат
11
Дюк
11
Дюк
17
МакГрат
Остались в запасе
Рейнджерс
Абердин
3
Борна Баришич
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
43
Николас Раскин
ЦП
11
Скотт Райт
ЛВ
Главный тренер
Филипп Клеман
31
Ross Doohan
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
21
Данте Полвара
ОП
22
Jack Milne
ЦП
23
Райан Данкан
ЛВ
19
Эстер Соклер
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Остались в запасе
3
Борна Баришич
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
43
Николас Раскин
ЦП
11
Скотт Райт
ЛВ
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
21
Данте Полвара
ОП
22
Jack Milne
ЦП
23
Райан Данкан
ЛВ
19
Эстер Соклер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Барри Робсон
Статистика матча Рейнджерс - Абердин
1
1
Всего ударов по воротам
23
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
13
2
Нарушения
7
10
Офсайды
1
1
Количество передач
597
209
Сейвы
3
5
Точность передач %
83
54
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
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