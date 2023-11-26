Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Рейнджерс
Абердин - Рейнджерс: обзор матча 26 ноября 2023
Абердин
26.11.2023, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Рейнджерс
11'
Б. Миовски
90+4'
Д. Тавернье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Рейнджерс
90'
+7
Желтая карточка
К. Голдсон
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Тавернье
Желтая карточка
С. Гартенманн
90'
+3
Желтая карточка
Дюк
87'
Замена
Дюк
️️️️
Б. Миовски
80'
78'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Т. Кантвелл
70'
Замена
Р. Матондо
️️️️
А. Сима
Замена
J. McGarry
️️️️
Р. Данкан
67'
Желтая карточка
Д. МакГрат
56'
Желтая карточка
Р. Йенсен
47'
ГОЛ! 1:0!
Б. Миовски
Пас отдал
Э. Соклер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
13
Келле Рос
ВР
4
Грэм Шинни
(К)
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
23
Слободан Рубежич
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
29
Ричард Йенсен
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
19
Эстер Соклер
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К)
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
10
Том Лоуренс
ЛВ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Абердин
31
Ross Doohan
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
23
James McGarry
ЦЗ
21
Данте Полвара
ОП
22
Jack Milne
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Рейнджерс
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
45
Росс Маккосленд
ПВ
39
Рабби Матондо
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
4-2-2-2
13
Рос
4
Шинни
3
Гартенманн
23
Рубежич
2
Девлин
7
Кларксон
29
Йенсен
23
Данкан
17
МакГрат
19
Соклер
28
Миовски
4-2-3-1
1
Батлэнд
2
Тавернье
6
Голдсон
27
Балогун
3
Баришич
8
Сифуэнтес
6
Ландстрем
19
Сима
10
Кантвелл
10
Лоуренс
90
Данило
23
Данкан
23
23
23
Данкан
28
Миовски
11
Дюк
11
Дюк
28
Миовски
19
Сима
39
Матондо
39
Матондо
19
Сима
10
Кантвелл
29
Ламмерс
29
Ламмерс
10
Кантвелл
Остались в запасе
Абердин
Рейнджерс
31
Ross Doohan
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
21
Данте Полвара
ОП
22
Jack Milne
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
45
Росс Маккосленд
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
21
Данте Полвара
ОП
22
Jack Milne
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Остались в запасе
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
45
Росс Маккосленд
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Абердин - Рейнджерс
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Новости команд
Все
Абердин
Рейнджерс
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Спарта» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.7
2025.12.17 09:03
«Абердин» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 20:50
«Абердин» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.10.01 10:54
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
2025.08.29 01:11
1
«ФКСБ» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.27 08:27
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+