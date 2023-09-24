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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Мазервелл
Рейнджерс - Мазервелл: обзор матча 24 сентября 2023
Рейнджерс
24.09.2023, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Мазервелл
24'
С. Дессер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Мазервелл
Желтая карточка
Б. Дэвис
90'
79'
Замена
К. Уилкинсон
️️️️
Т. Бэйр
Замена
К. Руф
️️️️
С. Ламмерс
78'
Замена
Р. Джек
️️️️
С. Дессер
67'
Замена
А. Сима
️️️️
С. Райт
67'
Замена
Д. Суттар
️️️️
Р. Матондо
38'
32'
Желтая карточка
Д. Кейси
ГОЛ! 1:0!
С. Дессер
Пас отдал
Р. Матондо
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
17
Дэн Кейси
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
16
Блэйр Спиттал
ЦП
8
Каллум Слаттери
ЦП
15
Броди Спенсер
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Рейнджерс
4
Джон Суттар
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
49
Бэйли Райс
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
23
Ewan Wilson
ЦЗ
17
Georgie Gent
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
29
Mark Ferrie
ЦП
19
Nathan McGinley
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
4-2-2-2
1
Батлэнд
3
Баришич
6
Голдсон
6
Дэвис
2
Тавернье
8
Сифуэнтес
6
Ландстрем
11
Райт
39
Матондо
9
Дессер
29
Ламмерс
4-5-1
31
Келли
2
О'Доннелл
17
Кейси
16
МакГинн
15
16
Спиттал
15
Спенсер
38
Миллер
12
Пэтон
8
Слаттери
9
Бэйр
39
Матондо
4
Суттар
4
Суттар
39
Матондо
9
Дессер
8
Джек
8
Джек
9
Дессер
11
Райт
19
Сима
19
Сима
11
Райт
29
Ламмерс
7
Руф
7
Руф
29
Ламмерс
9
Бэйр
10
Уилкинсон
10
Уилкинсон
9
Бэйр
Остались в запасе
Рейнджерс
Мазервелл
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
49
Бэйли Райс
ЦП
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
1
Aston Oxborough
ВР
23
Ewan Wilson
ЦЗ
17
Georgie Gent
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
29
Mark Ferrie
ЦП
19
Nathan McGinley
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
49
Бэйли Райс
ЦП
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
23
Ewan Wilson
ЦЗ
17
Georgie Gent
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
29
Mark Ferrie
ЦП
19
Nathan McGinley
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Рейнджерс - Мазервелл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
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