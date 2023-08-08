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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Урал - Ростов
Урал - Ростов: обзор матча 08 августа 2023
Урал
08.08.2023, вторник, 16:15
Россия. Кубок, группа B, 2 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
41'
А. Юшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Ростов
80'
Замена
К. Щетинин
️️️️
Д. Сухомлинов
78'
Желтая карточка
Д. Терентьев
Замена
И. Дмитриев
️️️️
Ю. Железнов
76'
Замена
Г. Шеттине
️️️️
А. Каштанов
65'
61'
Замена
Д. Глебов
️️️️
Д. Уткин
61'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
А. Миронов
61'
Замена
И. Комаров
️️️️
М. Мохеби
Замена
Д. Кулаков
️️️️
Кики
46'
Замена
Д. Мишкич
️️️️
А. Егорычев
46'
46'
Замена
И. Вахания
️️️️
А. Лангович
ГОЛ! 1:0!
А. Юшин
41'
37'
Желтая карточка
Д. Сухомлинов
Желтая карточка
М. Бевеев
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
24
Кики
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
19
Хорен Байрамян
АП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Урал
1
Илья Помазун
ВР
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
97
Илья Ишков
АП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
10
Иван Комаров
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
3-3-1-2-1
71
Мамин
16
Итало
25
Эмерсон
46
Мамин
24
Кики
6
Сунгатулин
22
Бевеев
5
Егорычев
14
Железнов
7
Юшин
79
Каштанов
4-2-3-1
30
Песьяков
43
Терентьев
22
Семенчук
87
Лангович
16
Поярков
8
Миронов
47
Уткин
9
Мохеби
19
Байрамян
8
Сухомлинов
69
Голенков
24
Кики
15
Кулаков
15
Кулаков
24
Кики
5
Егорычев
33
Мишкич
33
Мишкич
5
Егорычев
14
Железнов
27
Дмитриев
27
Дмитриев
14
Железнов
79
Каштанов
7
Шеттине
7
Шеттине
79
Каштанов
9
Мохеби
10
Комаров
10
Комаров
9
Мохеби
87
Лангович
40
Вахания
40
Вахания
87
Лангович
47
Уткин
15
Глебов
15
Глебов
47
Уткин
8
Миронов
99
Акбашев
99
Акбашев
8
Миронов
8
Сухомлинов
10
Щетинин
10
Щетинин
8
Сухомлинов
Остались в запасе
Урал
Ростов
1
Илья Помазун
ВР
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
97
Илья Ишков
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
8
Роман Тугарев
ЛВ
18
Михаил Цулая
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
11
Алексей Ионов
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
97
Илья Ишков
АП
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
18
Михаил Цулая
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
11
Алексей Ионов
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Урал - Ростов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
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