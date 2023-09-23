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«Боруссия» Д – «Бохум»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января
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Бундеслига. «Бавария» разгромила «Бохум» с хет-триком Кейна (7:0), «Боруссия» Д победила «Вольфсбург» (1:0)
«Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/2 финала, победив «Штутгарт» (3:2)
«Байер» – «Штутгарт»: прогноз на матч Кубка Германии, 6 февраля
Вратарь «Байера» Градецки установил рекорд Бундеслиги
Бундеслига. «Бавария» и «Байер» победили, Леверкузен сохранил лидерство