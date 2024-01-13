Бундеслига. «Боруссия Д» разгромила «Фрайбург» (3:0), Фуллкруг поучаствовал во всех голах
«Боруссия Д» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2024
«Боруссия Д» – «Фрайбург»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Германии, 9 февраля
«Трабзонспор» бесплатно подписал защитника «Боруссии Д»
«Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 7 февраля
«Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 7 февраля
«Майнц» – «Вердер»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 3 февраля
Лидер Бундеслиги продал полузащитника в «Майнц»
«Айнтрахт» – «Майнц»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 26 января
«Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура Бундеслиги, 19 января
Бундеслига. «Боруссия Д» разгромила «Фрайбург» (3:0), Фуллкруг поучаствовал во всех голах
«Боруссия Д» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2024
«Боруссия Д» – «Фрайбург»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Германии, 9 февраля
«Трабзонспор» бесплатно подписал защитника «Боруссии Д»
В «Боруссии Д» определились с будущим 34-летнего Ройса