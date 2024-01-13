Бундеслига. «Боруссия Д» разгромила «Фрайбург» (3:0), Фуллкруг поучаствовал во всех голах
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Бундеслига. «Боруссия Д» разгромила «Фрайбург» (3:0), Фуллкруг поучаствовал во всех голах
«Боруссия Д» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2024
«Боруссия Д» – «Фрайбург»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Германии, 9 февраля
«Трабзонспор» бесплатно подписал защитника «Боруссии Д»
В «Боруссии Д» определились с будущим 34-летнего Ройса