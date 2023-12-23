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Нефтехимик - Волгарь - 16 июля 2023

Нефтехимик
16.07.2023, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 1 тур
2 : 1
Матч завершен
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Волгарь
2' А. Котик
80' М. Петров
55' Т. Жамалетдинов
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Нефтехимик - Волгарь
Матч завершен
89'
Желтая карточка
Данил Полубояринов
ГОЛ! 2:1
Максим Петров
80'
74'
Замена
Егор Прошкин ️️️️➡️️ Данила Смирнов
Замена
Илья Грузнов ️️️️➡️️ Артем Котик
73'
Замена
Давид Кокоев ️️️️➡️️ Владимир Марухин
61'
55'
ГОЛ! 1:1
Тимур Жамалетдинов
46'
Замена
Тимур Жамалетдинов ️️️️➡️️ Кирилл Косарев
46'
Замена
Кирилл Фольмер ️️️️➡️️ Павел Шакуро
24'
Желтая карточка
Данила Смирнов
ГОЛ! 1:0
Артем Котик
2'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
4
Алексей Бердников
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Кирилл Морозов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
23
Владимир Марухин
ЛВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
11
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Волгарь
71
Даниил Одоевский
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
14
Данил Полубояринов
ЦП
20
Данила Смирнов
ЦП
8
Данил Кленкин
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
10
Даниил Мартовой
ЛВ
19
Кирилл Косарев
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Главный тренер
Анвер Конеев
Нефтехимик
97
Максим Колмаков
ЛВ
31
Сергей Ещенко
ВР
77
Павел Котов
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
29
Роман Денисов
ОП
15
Давид Кокоев
ЦП
36
Илья Грузнов
ЦФ
14
Матвей Першин
ЦФ
Волгарь
99
Олег Смирнов
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
42
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
15
Кирилл Фольмер
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
9
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Голубев
16
Шоркин
4
Бердников
5
Зорин
9
Морозов
21
Галиулин
73
Петров
2
Ситдиков
23
Марухин
11
Котик
10
Базелюк
3-3-2-2
71
Одоевский
22
Хомуха
58
Зуев
90
Шакуро
14
Полубояринов
20
Смирнов
8
Кленкин
31
Ткачук
10
Мартовой
43
Гилязетдинов
19
Косарев
23
Марухин
15
Кокоев
15
Кокоев
23
Марухин
11
Котик
36
Грузнов
36
Грузнов
11
Котик
20
Смирнов
28
Прошкин
28
Прошкин
20
Смирнов
90
Шакуро
15
Фольмер
15
Фольмер
90
Шакуро
19
Косарев
9
Жамалетдинов
9
Жамалетдинов
19
Косарев
Остались в запасе
Нефтехимик
Волгарь
97
Максим Колмаков
ЛВ
31
Сергей Ещенко
ВР
77
Павел Котов
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
29
Роман Денисов
ОП
14
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
99
Олег Смирнов
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
42
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
23
Кирилл Ушатов
АП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
Главный тренер
Анвер Конеев
Остались в запасе
97
Максим Колмаков
ЛВ
31
Сергей Ещенко
ВР
77
Павел Котов
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
29
Роман Денисов
ОП
14
Матвей Першин
ЦФ
Остались в запасе
99
Олег Смирнов
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
42
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
23
Кирилл Ушатов
АП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Анвер Конеев
Статистика матча Нефтехимик - Волгарь
2
Желтые карточки
0
2
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев (Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)
Алексей Воронцов (Ярославль)
Резервный судья:
Герман Коваленко (Казань)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону)
Стадион:
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