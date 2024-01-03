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«Рома» – «Интер»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля
Фабрицио Романо назвал двух вероятных новичков «Интера» – они придут летом бесплатно
Фанаты «Интера» баннерами высмеяли «Ювентус»
Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Интера»
Индзаги: «Интер» выиграл 18 из 22 матчей, а соперники все равно идут рядом»